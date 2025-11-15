كتبت- منى الموجي:

يواصل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عروض دورته السادسة والأربعين، من أفلام وجلسات وندوات تناقش قضايا سينمائية هامة، وفي السطور التالية نستعرض أبرز ما يتضمنه جدول اليوم السبت 15 نوفمبر من فعاليات.

عروض الأفلام:

الساعة 12:00 ظهرا

- برنامج الأفلام القصيرة 1 (Short Film Program 1).. المسرح الكبير.

- كأن لم تكن (Looking for Ayda).. المسرح الصغير.

- الضيف (The Guest).. مسرح الهناجر.

- مراتي مدير عام (My Wife, the General Manager) .. سينما الهناجر.

- مايسترو التنس (My Tennis Maestro).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية.

- الرجل الفيل (The Elephant Man).. سينما الزمالك 1.

- أشقاء (Siblings).. مركز الإبداع الفني.

الساعة 3:00 مساء

- صفصافة (Zafzifa).. المسرح الكبير.

- أرض القصب (Reedland).. المسرح الصغير.

- أقسم (I Swear).. مسرح الهناجر.

- ليل وقضبان (Night and Jail Bars).. سينما الهناجر.

- أنا الذي أحببتك (Moi Qui T’aimais).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية.

- كان ياما كان في غزة (Once Upon a Time in Gaza).. سينما الزمالك 1.

- ذاكرة الفراشات (The Memory of Butterflies).. مركز الإبداع الفني.

الساعة 6:00 مساء

- شكوى رقم ٧١٣٣١ (Complaint No. 713317).. المسرح الكبير (عرض جالا).

- كلب ساكن (Dead Dog).. المسرح الصغير (عرض جالا).

- ناكرو الجميل (Ungrateful Beings).. مسرح الهناجر.

- قصر الشوق (Palace of Desire).. سينما الهناجر.

- إعادة بناء (Rebuilding).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية.

- مرايا رقم 3 (Mirrors NO. 3).. سينما الزمالك 1

- حدث ذات مرة في الأناضول (Once Upon a Time in Anatolia).. مركز الإبداع الفني.

- بينما نتنفس (As We Breathe).. فوكس سيتي سنتر ألماظة.

الساعة 9:00 مساء

- ابن (A Son).. المسرح الكبير (عرض جالا).

- مثلث الحب (Triangle of Love).. المسرح الصغير (عرض جالا).

- العودة إلى الديار (Homebound).. مسرح الهناجر.

- شيء من الخوف (Something of Fear).. سينما الهناجر.

- روزمد (Rosemead).. قاعة إيوارت، الجامعة الأمريكية.

- حمقى على النار (Fools on Fire).. سينما الزمالك 1.

- تدفق (Flush).. مركز الإبداع الفني.

- فلانة (Flana).. فوكس مصر 4.

- دو يو لاف مي (Do You Love Me).. فوكس سيتي سنتر ألماظة 10.

جلسات أيام القاهرة لصناعة السينما

- 1:30 - 3:00 مساء، ينظم المهرجان حلقة نقاشية بعنون "السينما العربية الصاعدة: من المحلية إلى العالمية"، بمشاركة: الأخوان عرب وطرزان ناصر، سارة مانسانيت رويو، علاء كركوتي، أحمد مالك، يدير الجلسة: أحمد العياد. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.

- 3:30 - 5:00 مساء، تُقام محاضرة "حكايات من الصين المتطورة: لقاء مع جوان هو"، يدير الجلسة: أحمد السعيد. (دار الأوبرا - المسرح المكشوف) حضور عام.

- 3:30 - 5:00 مساء، تُعقد حلقة نقاشية بعنوان "المدرسة العربية للسينما: اللغة السينمائية والتقنيات الرقمية"، المتحدثة: منى الصبان.. (فندق سوفيتيل – قاعة نفرتيتي) حاملو البطاقات.

افتتح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي دورته السادسة والأربعين مساء يوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، تكريم المخرج الكبير محمد عبدالعزيز، والنجم خالد النبوي.