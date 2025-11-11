إعلان

مهرجان القاهرة السينمائي يعلن القائمة النهائية لبرنامج أفلام عروض منتصف الليل بدورته الـ46

كتب : منى الموجي

08:48 م 11/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    القائمة النهائية لبرنامج أفلام عروض منتصف الليل (2)
  • عرض 7 صورة
    القائمة النهائية لبرنامج أفلام عروض منتصف الليل (4)
  • عرض 7 صورة
    القائمة النهائية لبرنامج أفلام عروض منتصف الليل (5)
  • عرض 7 صورة
    القائمة النهائية لبرنامج أفلام عروض منتصف الليل (6)
  • عرض 7 صورة
    القائمة النهائية لبرنامج أفلام عروض منتصف الليل (3)
  • عرض 7 صورة
    القائمة النهائية لبرنامج أفلام عروض منتصف الليل (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كتبت- منى الموجي:
أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن القائمة النهائية لبرنامج أفلام عروض منتصف الليل، في دورته السادسة والأربعين التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.
ويضم برنامج عروض منتصف الليل 5 أفلام، هي:
- باب | نايلة الخاجة | الإمارات | 2025 | 97 د
- تدفّق | جريجوري موران | فرنسا | 2025 | 70 د
- حمقى على النار | ديانا داي | اليابان | 2025 | 137 د
- دار الإقامة | يان جوزلان | فرنسا، بلجيكا | 2025 | 110 د
- قطة جحيمية | بروك بوديل | الولايات المتحدة | 2025 | 91 د

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وزارة الثقافة نايلة الخاجة جريجوري موران حمقى على النار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
سعد الصغير يكشف مفاجأة حول سيارة حادث إسماعيل الليثي :"صاحبها عايز مليون و800"
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح