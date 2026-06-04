إعلان

بسبب موجة حرّ مبكرة.. إسبانيا تسجل 101 حالة وفاة خلال مايو

كتب : محمود الطوخي

10:51 م 04/06/2026

بسبب موجة حرّ مبكرة.. إسبانيا تسجل 101 حالة وفاة خ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت إسبانيا حصيلة وفيات قياسية بلغت 101 حالة وفاة خلال شهر مايو الماضي، إثر موجات حر شديدة داهمت البلاد بشكل مبكر وقبل حلول فصل الصيف الفعلي.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي إلى قفزة غير مسبوقة في الوفيات المرتبطة بالمناخ، ما دفع السلطات الصحية للتحذير من أن المخاطر على حياة السكان تتضاعف مع كل درجة مئوية تتجاوز مستويات الإنذار المعتادة.

ووفقا لتقديرات نظام المراقبة اليومية للوفيات "مومو"، تُعزى هذه الوفيات مباشرة إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، وهي الحصيلة الأعلى على الإطلاق لشهر مايو منذ بدء تفعيل نظام الرصد عام 2015.

ويمثل هذا الرقم الصادم 3.6 ضعف متوسط عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة المسجلة في مايو على مدى العقد الماضي، ما يسلط الضوء على الأثر الصحي المتزايد لموجات الطقس المتطرف التي باتت تضرب البلاد خارج أشهر الصيف التقليدية.

"المفاجأة البيولوجية": لماذا عجزت الأجساد عن التكيف؟

أرجعت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا جارسيا، هذا الارتفاع الحاد إلى وصول الحرارة في وقت لم تتأهب فيه الأجساد بعد لهذه الأجواء المفاجئة.

وقالت جارسيا، خلال تقديمها "الخطة الوطنية لعام 2026 للإجراءات الوقائية من الآثار الصحية للارتفاع المفرط في درجات الحرارة" "لم تعد المشكلة تكمن في شدة الحرارة فحسب، بل في وصولها مبكرا جدا عاما بعد آخر".

وأكدت جارسيا، أن هناك غياب واضح للتكيف الفسيولوجي لدى الأفراد، فضلا عن ضعف الوعي المجتمعي بحجم المخاطر الحقيقية المترتبة على ذلك.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية تزايدا ملحوظا في تواتر وحدّة الظواهر الجوية المتطرفة، حيث تشير الحسابات الرسمية لوزارة الصحة الإسبانية إلى أن خطر الوفاة يرتفع بنسبة تتراوح بين 9.1% و10.7% مقابل كل درجة مئوية واحدة تزيد عن الحد الآمن الذي يشكل خطرا على الصحة العامة.

فاتورة التغير المناخي: 27 ألف ضحية في عقد واحد

تكشف البيانات التراكمية التي رصدها نظام "مومو" عن التكلفة البشرية الناتجة عن التغير المناخي وموجات الحر في إسبانيا؛ فبين عامي 2015 و2025، قُدر وفاة 27 ألفا و564 حالة وفاة ناتجة عن الارتفاع المفرط في درجات الحرارة.

ويبرز عام 2022 في السجلات الرسمية كأكثر الأعوام فتكا في التاريخ الحديث للبلاد بتسجيله 4 آلاف و789 حالة وفاة، يليه عام 2025 الماضي الذي سجل 3 آلاف و832 حالة وفاة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسبانيا نظام مومو الارتفاع في درجات الحرارة التغير المناخي وفيات المناخ موجة حر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مبلغ ضخم.. أحمد دياب يعلن رفع المكافأة المالية لبطل الدوري
رياضة محلية

مبلغ ضخم.. أحمد دياب يعلن رفع المكافأة المالية لبطل الدوري
من ضمنهم حمزة عبد الكريم..أصغر 5 لاعبين في كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

من ضمنهم حمزة عبد الكريم..أصغر 5 لاعبين في كأس العالم 2026
محامية صبري نخنوخ تكشف تفاصيل جديدة: مواقع التواصل حرّفت الفيديو
أخبار مصر

محامية صبري نخنوخ تكشف تفاصيل جديدة: مواقع التواصل حرّفت الفيديو
أصالة وزوجها وماجد المهندس..تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجوم قبل مشاهدة
سينما

أصالة وزوجها وماجد المهندس..تركي آل الشيخ ينشر فيديو للنجوم قبل مشاهدة
تغنيك عن المهدئات.. 5 مشروبات طبيعية تساعد على تقليل التوتر
نصائح طبية

تغنيك عن المهدئات.. 5 مشروبات طبيعية تساعد على تقليل التوتر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

وصفهم بـ"السيئين".. من هم الجمهوريون الأربعة الذين أيدوا تقييد صلاحيات ترامب في حرب إيران؟
بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد