سجلت إسبانيا حصيلة وفيات قياسية بلغت 101 حالة وفاة خلال شهر مايو الماضي، إثر موجات حر شديدة داهمت البلاد بشكل مبكر وقبل حلول فصل الصيف الفعلي.

وأدت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير طبيعي إلى قفزة غير مسبوقة في الوفيات المرتبطة بالمناخ، ما دفع السلطات الصحية للتحذير من أن المخاطر على حياة السكان تتضاعف مع كل درجة مئوية تتجاوز مستويات الإنذار المعتادة.

ووفقا لتقديرات نظام المراقبة اليومية للوفيات "مومو"، تُعزى هذه الوفيات مباشرة إلى الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، وهي الحصيلة الأعلى على الإطلاق لشهر مايو منذ بدء تفعيل نظام الرصد عام 2015.

ويمثل هذا الرقم الصادم 3.6 ضعف متوسط عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة المسجلة في مايو على مدى العقد الماضي، ما يسلط الضوء على الأثر الصحي المتزايد لموجات الطقس المتطرف التي باتت تضرب البلاد خارج أشهر الصيف التقليدية.

"المفاجأة البيولوجية": لماذا عجزت الأجساد عن التكيف؟

أرجعت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا جارسيا، هذا الارتفاع الحاد إلى وصول الحرارة في وقت لم تتأهب فيه الأجساد بعد لهذه الأجواء المفاجئة.

وقالت جارسيا، خلال تقديمها "الخطة الوطنية لعام 2026 للإجراءات الوقائية من الآثار الصحية للارتفاع المفرط في درجات الحرارة" "لم تعد المشكلة تكمن في شدة الحرارة فحسب، بل في وصولها مبكرا جدا عاما بعد آخر".

وأكدت جارسيا، أن هناك غياب واضح للتكيف الفسيولوجي لدى الأفراد، فضلا عن ضعف الوعي المجتمعي بحجم المخاطر الحقيقية المترتبة على ذلك.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية تزايدا ملحوظا في تواتر وحدّة الظواهر الجوية المتطرفة، حيث تشير الحسابات الرسمية لوزارة الصحة الإسبانية إلى أن خطر الوفاة يرتفع بنسبة تتراوح بين 9.1% و10.7% مقابل كل درجة مئوية واحدة تزيد عن الحد الآمن الذي يشكل خطرا على الصحة العامة.

فاتورة التغير المناخي: 27 ألف ضحية في عقد واحد

تكشف البيانات التراكمية التي رصدها نظام "مومو" عن التكلفة البشرية الناتجة عن التغير المناخي وموجات الحر في إسبانيا؛ فبين عامي 2015 و2025، قُدر وفاة 27 ألفا و564 حالة وفاة ناتجة عن الارتفاع المفرط في درجات الحرارة.

ويبرز عام 2022 في السجلات الرسمية كأكثر الأعوام فتكا في التاريخ الحديث للبلاد بتسجيله 4 آلاف و789 حالة وفاة، يليه عام 2025 الماضي الذي سجل 3 آلاف و832 حالة وفاة.