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فيلم 7Dogs يتصدر شباك التذاكر العربي بـ 11.6 مليون دولار و1.57 مليون تذكرة

كتب : منى الموجي

06:27 م 04/06/2026

فيلم 7Dogs

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يواصل فيلم 7Dogs - سفن دوجز، تحقيقه نجاحات جديدة في مسيرته السينمائية، وتجاوزت إيراداته 11,613,902 دولار خلال أول 8 أيام من عرضه في دور السينما العربية، مع بيع أكثر من 1,573,398 تذكرة في مختلف الأسواق العربية.

حقيقة وجود جزء ثاني من فيلم 7Dogs

كان السيناريست محمد الدباح قال في تصريح خاص لـ"مصراوي" إن تقديم جزء ثاني من فيلم سفن دوجز أمر وارد، لكن فريق العمل لم يأخذ الضوء الأخضر بعد من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وتابع "من البداية وإحنا عارفين وإحنا بنقفل الفيلم، عشان يبقى فيه جزء تاني وربما تالت كمان".

فريق فيلم 7Dogs وقصته

فيلم 7Dogs تدور أحداثه حول منظمة إجرامية تعرف باسم سفن دوجز، وهي شبكة تضم مجرمين من مختلف أنحاء العالم، ويخططون لنشر مخدر (بينك ليدي) وتحاول فرقة عمل دولية إيقاف عمليات هذه الشبكة قبل أن تخرج عن السيطرة

الفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، مارتن لورانس، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، تارا عماد، ساندي بيلا، سلمان خان، سيد رجب، هالة صدقي، هنا الزاهد، أحمد عز، ومجموعة كبيرة من الفنانين، فكرة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح.

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فيلم 7Dogs سفن دوجز شباك التذاكر

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