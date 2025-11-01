تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي: السادة الأفاضل، فيها إيه يعني، أوسكار: عودة الماموث، هيبتا 2، درويش، الشاطر، وحققت أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025، إيرادات بلغت 9 ملايين و736 ألفا و191 جنيها، موزعة على النحو التالي..

السادة الأفاضل

احتل فيلم السادة الأفاضل المركز الأول، متصدرا قائمة إيرادات شباك التذاكر، وحقق 4 ملايين و710 آلاف و252 جنيها.

السادة الأفاضل تأليف عبدالرحمن جاويش ومصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج كريم الشناوي، بطولة محمد ممدوح، محمد شاهين، أشرف عبدالباقي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ناهد السباعي، طه دسوقي، انتصار، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

أوسكار: عودة الماموث

وكان المركز الثاني من نصيب فيلم "أوسكار: عودة الماموث"، بعد تحقيقه 2 مليون و233 ألفا و489 جنيها.

الفيلم من تأليف حامد الشراب ومصطفى عسكر، إخراج هشام الرشيدي، بطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت.

فيها إيه يعني

فاز بالمركز الثالث فيلم "فيها إيه يعني" محققا 2 مليون و129 ألفا و646 جنيها.

"فيها إيه يعني" تأليف مصطفى عباس، وليد المغازي ومحمد أشرف، إخراج عمر رشدي حامد، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز.

هيبتا 2

جاء في المركز الرابع فيلم "هيبتا.. المناظرة الأخيرة"، محققا 627 ألفا و354 جنيها.

هيبتا.. المناظرة الأخيرة تأليف محمد صادق ومحمد جلال، إخراج هادي الباجوري، بطولة منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، جيهان الشماشرجي، مايان السيد.

الشاطر

وذهب المركز الخامس لفيلم الشاطر، والذي حقق 30 ألفا و124 جنيها.

"الشاطر" تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد، إخراج أحمد الجندي.

درويش

أما المركز السادس فكان من نصيب فيلم "درويش" وحقق 5 آلاف و326 جنيها.

"درويش" تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، محمد شاهين، خالد كمال.