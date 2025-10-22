مايان السيد تكشف عن البوستر الرسمي لفيلم قصر الباشا

كشفت الفنانة مايان السيد عن البوستر الرسمي لفيلم قصر الباشا، والمقرر عرضه قريبًا في السينمات.

ونشرت مايان البوستر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "البوستر الرسمي لفيلم قصر الباشا 5 نوفمبر في جميع دور العرض المصرية".

وظهر في البوستر الفنان أحمد حاتم، النجم حسين فهمي، الفنانة مايان السيد، الفنان صدقي صخر، الفنان حمزة العيلي، الفنان أحمد فهيم، وعدد آخر من النجوم.

يشارك ببطولة الفيلم مجموعة من نجوم السينما المصرية هم أحمد حاتم، مايان السيد، صدقي صخر، حسين فهمي، أححمد فهيم، تأليف محمد ناير، إخراج محمد بكير.

