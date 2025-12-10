طرح برومو فيلم خريطة رأس السنة تمهيدًا لعرضه ديسمبر الجاري

طرحت الشركة المنتجة برومو فيلم خريطة رأس السنة بطولة الفنان ريهام عبد الغفور،تمهيدًا لطرحه في دور العرض الأيام المقبلة.

ونشرت الشركة المنتجة برومو الفيلم، عبر موقع "فيس بوك"، بتعليق: فيلم خريطة رأس السنة مغامرة عمرها ما هتتكرر… وكل ثانية فيها مفاجأة أكبر من اللي قبلها، استعدوا يوم 24 ديسمبر في جميع دور العرض".

استعرض البرومو عددًا كبيرًا من أبطال العمل الرئيسيين تم تقديمهم في لقطات سريعة، مما ظهر عرض درامي مميز وتصاعد في الصراع داخل سياق الأحداث.

أبطال فيلم خريطة رأس السنة

فيلم خريطة رأس السنة من بطولة ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح وأسماء أبو اليزيد وآسر وهنادي مهنا ومصطفى أبو سريع، وهو من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، وإنتاج أحمد حمدي.

