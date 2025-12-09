إعلان

تعرف على قائمة الأفلام العالمية الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2025

كتب : مروان الطيب

08:13 م 09/12/2025
شهد عام 2025 نجاحا كبيرا لعدد من الأعمال السينمائية العالمية التي تم عرضها طول العام، بإيرادات تخطت المليار دولار.

وضمت قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2025، مجموعة من الأعمال المتنوعة منها أفلام الرسوم المتحركة، وأفلام الدراما والإثارة، أفلام الأبطال الخارقين والخيال العلمي، إلى جانب أجزاء لأفلام سبق عرضها.

هذا التقرير يضم أكثر الأعمال تحقيقا للإيرادات في 2025.

10- احتل المركز العاشر فيلم الأبطال الخارقين "Fantastic Four: First Steps" بإيرادات عالمية بلغت 521.858.728 مليون دولار.

9- احتل المركز التاسع فيلم الأكشن "Mission Impossible: The Final Reckoning" بإيرادات بلغت 598.767.057 مليون دولار.

8- وجاء في المركز الثامن فيلم الأبطال الخارقين "Superman" بـ 616.684.465 مليون دولار.
7- وفي المركز السابع جاء فيلم الرياضة والدراما "F1" بإيرادات بلغت 631.527.111 مليون دولار
6- واحتل المركز السادس فيلم "How To Train your Dragon" بـ 636.251.264 مليون دولار.
5- وجاء في المركز الخامس فيلم الرسوم المتحركة "Demon Slayer" بـ 768.943.856 مليون دولار.
4- واحتل المركز الرابع فيلم الإثارة والتشويق "Jurassic World: Rebirth" بـ 868.908.127 مليون دولار.
3- وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة "Zootopia 2" بإيرادات بلغت 915.774.037 مليون دولار.
2- وفي المركز الثاني جاء فيلم المغامرات "A Minecraft Movie" بإيرادات بلغت 957.949.195 مليون دولار.
1- وتصدر القائمة فيلم المغامرات "Lilo and Stitch" بـ 1.037.971.167 مليون دولار.

