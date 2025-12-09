إعلان

جورج خباز لـ"مصراوي": أحترم عقل المشاهد وأختار أعمالا لا تستخف بعقله

كتب : منى الموجي

06:19 م 09/12/2025
جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

أكد الفنان اللبناني الكبير جورج خباز أن الانتقاء واحترام عقل المشاهد وعدم الاستخفاف به، أمور يراعيها، وقد يكون هذا ما يميزه، حسب تعبيره.

عقل المشاهد

وأضاف جورج في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، على هامش مشاركته في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بفيلم "يونان": "بحب اختار العمل اللي هشارك فيه، أنا قايل لأ في حياتي اكتر ما قلت أيوة، لإني بحترم عقل المشاهد، وبختار عمل ما بيستخف بعقله، ودي شغلة كتير مهمة".

القواسم الإنسانية

وشدد على حبه التركيز على القواسم الإنسانية المشتركة العابرة للقارات والحدود والبلدان والمعتقدات والبيئات "أفتش عن القلق ذاته والهم ذاته والطموحات ذاتها، وأطرح هذه المواضيع حتى نقدر سوا كأشخاص نتحد على هذا الهم".

فيلم يونان

فيلم يونان تأليف وإخراج أمير فخر الدين، بطولة جورج خباز، علي سليمان، هانا شيغولا، نضال الأشقر.

الفنان اللبناني جورج خباز مهرجان البحر الأحمر السينمائي جورج خباز لمصراوي فيلم يونان بطولة جورج خباز

