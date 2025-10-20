فاز الفيلم الفلسطيني القصير نهاية للمخرج ورد كيّال بالجائزة الكبرى للأفلام القصيرة في عرضه العالمي الأولبالدورة الـ41 من مهرجان وارسو السينمائي، حيث أثر الجمهور ولجنة التحكيم سواء

وأثناء استلامه الجائزة في وارسو، قال ورد كيال "شكرًا للجنة التحكيم. ربما انتهت الحرب في غزة، لكن الإبادة الجماعية لم تنتهِ. لا تزال غزة تحت الحصار. المساعدات الإنسانية ممنوعة. لا طعام ولا ماء ولا مدارس ولا مستشفيات ولا منازل في غزة. سينام أهل غزة تحت المطر لثلاثين عامًا، وكلنا نعلم أن إسرائيل ستعود إلى الحرب. لهذا السبب يجب ألا نترك غزة وحدها في هذا الوقت. فلسطين حرة"

الفيلم من بطولة الممثل الفلسطيني زياد بكري، وتدور أحداثه في ليلة عاصفة، حيث يمشي رجل في شوارع حيفا الخالية، محاولًا إشعال سيجارته دون جدوى. يفشل مرارًا بسبب الرياح والمطر. بعد عدة محاولات، يقترب منه شخص غريب ويعرض عليه المساعدة. يطرح الفيلم النقد والمراجعة للناس خارج غزة عن العجز والتقصير بحق أهل غزة. وقد تم تصوير الفيلم بلقطة واحدة متواصلة، مما يمثل تحديًا تقنيًا وإبداعيًا كبيرً

الفيلم من تأليف وإخراج ورد كيّال، وإنتاج دونا حوّا، وتصوير أشرف دواني، ومونتاج نور أبو كمال، وهندسة الصوت إلياس عبد المالك. وتتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم