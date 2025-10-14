قبل عرضه بـ"الجونة السينمائي".. طرح "بوستر" فيلم "50 متر" لـ يمنى خطاب

قبل عرضه العربي الأول في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، تم طرح الملصق الدعائي الرسمي (البوستر) للفيلم المصري 50 متر للمخرجة يمنى خطاب، والذي تظهر فيه المخرجة وهي عائمة على سطح مياه حمام السباحة، حيث تدور أحداث الفيلم مع توجيه يمنى كاميرتها نحو والدها البعيد عنها وتستخدم عناصرها السينمائية للتقرب منه.

ينافس الفيلم في المسابقة الرسمية للمهرجان الذي يُقام في الفترة من 16 وحتى 24 أكتوبر.

وتعليقًا على عرض الفيلم في المهرجان قالت يمنى في بيان صحفي "مشاركة حكايتي في وطني وبين الناس الذين يهمّونني أكثر، تُعدّ دائمًا أمرًا مميزًا ومثيرًا. كما أنني متشوقة لمعرفة كيف سيتلقى الجمهور المصري الفيلم، وكيف سيتفاعل مع أسئلته وموضوعاته".

تدور الأحداث داخل حوض تدريب بطول خمسين مترًا لفريق تمارين الأيروبيك المائية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا، حيث تكافح يمنى، وهي مخرجة لأول مرة، لإنجاز فيلمها. من خلال كتابة مشاهد خيالية، إلى صياغة التعليقات الصوتية، تنجح يمنى في اختراق عزلة والدها ومشاركته أسئلتها. من خلال إظهار ضعفها أخيرًا، تستطيع يمنى التصالح مع والدها ومع نفسها والمضي قدمًا في خيارات حياتها.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان كوبنهاجن الدولي للأفلام الوثائقية مسابقة Next: Wave.

يمنى خطاب مخرجة أفلام حصلت على ماجستير في الاقتصاد، نُشر كتابها القصصي "فيديو تسعيناتي" عام 2015. ككاتبة سيناريو، فاز فيلمها الروائي الطويل "رقية" بجائزة أفضل سيناريو لكاتب سيناريو شاب في دورة 2018 من جائزة ساويرس الثقافية. كما كتبت وأنتجت الفيلم القصير "ربيع يوم عادي" الذي فاز بجائزة روبرت بوش السينمائية لعام 2021، وعُرض لأول مرة في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة في مهرجان الجونة السينمائي.