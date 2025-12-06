جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

لاقى أداء الطفلة لمار فادن، في فيلم هجرة للمخرجة شهد أمين إعجاب حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذين أشادوا بها بعد عرضه مساء يوم السبت 6 ديسمبر.

وعن دورها قالت في جلسة أقيمت عقب انتهاء عرض الفيلم "چنى طفلة فيها مرح وستها كتمتها، والبعض قد يراها شخصيتين، لكن الحقيقة هي شخصية واحدة تنضج وتفهم تصرف أختها وستها".

وتابعت "شهد علمتني أفهم چنى، وحرصت على البحث عن الأشياء المتشابهة بيني وبينها، رغبة في تقمصها لا تمثيل شخصيتها، هي كانت ضعيفة وعندها تمرد لسه لم ينطلق، لما ستها تبدأ تضعف تجيلها الفرصة وتنطلق على طول وتتمرد".

فيلم "هجرة" تدور أحداثه على خلفية موسم الحج، ويصور الرحلة العاطفية للنساء، والتي تتطور إلى رحلة روحية. تحمل رحلتهن ثقل تراث بأكمله، وذلك عندما تسافر جدة وحفيدتاها من الطائف إلى مكة. وتختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة وحفيدتها الصغرى شمالًا للبحث عنها، وتُسلط رحلتهما الضوء على الروابط الثقافية والعمرية.