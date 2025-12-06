جدة- منى الموجي:

تصوير - منى الموجي:

أعرب الفنان نواف الظفيري عن سعادته بالمشاركة في فيلم هجرة مع المخرجة شهد أمين وباقي صناع وأبطال الفيلم الذي عُرض اليوم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وقال نواف عقب انتهاء عرض الفيلم "مفيش أحسن من إنك تمثل مع ناس جميلة زي اللي في هجرة. أحمد مش غريب عني أبدا، أنا ابن الثمانينيات".

لافتا إلى أن الشخصية كانت دائما ما تكرر سؤال: هل انتي سعودية على الجدة، لأن بداخله ألم، فهو طوال عمره يعيش في مكان ما ولكن لا ينتمي له، وهذا التعقيد كان واضحا في شخصيته. واختتم "هي هجرة للجميع لكل واحد في الفيلم".

تدور أحداث فيلم "هجرة" على خلفية موسم الحج، ويصور الرحلة العاطفية لهؤلاء النساء، والتي تتطور إلى رحلة روحية. تحمل رحلتهن ثقل تراث بأكمله، وذلك عندما تسافر جدة وحفيدتاها من الطائف إلى مكة. وتختفي الحفيدة الكبرى، فتسافر الجدة وحفيدتها الصغرى شمالًا للبحث عنها.

الفيلم تم تصويره في 8 مدن سعودية، إخراج وتأليف شهد أمين، وبطولة خيرية نظمي، لمار فادن، نواف الظفيري، رغد بخاري ، عبدالسلام الحويطي، لنا قمصاني، غالية أمين، براء عالم.