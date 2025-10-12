أحمد العوضي يعلن بدء تصوير فيلم "شمشون ودليلة" بمشاركة مي عمر (صور)

بالصور- مايان السيد ومنة شلبي وجيهان شماشرجي.. النجوم في عرض هيبتا 2

كتب - معتز عباس:

أعلن الفنان أحمد العوضي بدء تصوير فيلم "شمشون ودليلة"، والذي تشاركه بطولته الفنانة مي عمر.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "فهد البطل واش اش، فيلم شمشون ودليله، بفضل ربنا وبدعم اخواتي هتبقي دغدغه ان شاء الله في السينمات".

كما أعلن أحمد السبكي بدء تصوير الفيلم، ونشر صورًا عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "توكلنا على الله.. إنطلاق تصوير فيلم شمشون ودليلة، انتظرونا أحمد العوضي مي عمر، إنتاج أحمد السبكي، كريم السبكي، إخراج رؤوف السيد".

