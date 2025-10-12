تطلق الجامعة البريطانية في مصر غدًا الأحد 12 أكتوبر 2025 فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أفلام الطلبة، والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل، بمشاركة أكثر من 100 جامعة عربية وأجنبية، في احتفالية تُعد من أكبر الفعاليات الأكاديمية والفنية المتخصصة في مجال السينما بالمنطقة.

ويشهد حفل الافتتاح، الذي يقام بمقر الجامعة البريطانية، تكريم النجم الكبير يحيى الفخراني الذي تحمل الدورة اسمه تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية، إلى جانب تكريم الإعلامية القديرة سلمى الشماع، والنجم الشاب يوسف عمر.

وقال الدكتور عادل صالح، عميد كلية الاتصال والإعلام ورئيس المهرجان، إن الدورة الثانية تشهد زيادة ملحوظة في عدد الجامعات المشاركة مقارنة بالدورة الأولى، ما يؤكد أن المهرجان اكتسب سمعة دولية واسعة خلال فترة وجيزة.

وأوضح أن عدد الأفلام المتقدمة بلغ نحو 1071 فيلمًا، جرى اختيار أبرزها عبر لجنة تضم نخبة من كبار النقاد، وتوزيعها على مسابقات المهرجان المختلفة.

وأضاف أن لجان تحكيم الدورة الثانية تضم مجموعة من السينمائيين الحاصلين على جوائز دولية، من بينهم المخرج مراد مصطفى الحاصل على السعفة الذهبية عن فيلمه عيسى، والذي شارك أيضًا بفيلمه الروائي الطويل عائشة لا تستطيع الطيران ضمن مسابقة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام، إلى جانب فنان المونتاج والمؤثرات البصرية عمرو عاكف، ورائد الرسوم المتحركة عباس بن العباس منتج فيلم الفارس والأميرة، أول فيلم رسوم متحركة عربي طويل استغرق إنتاجه أكثر من عشرين عامًا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة سماح نصار، مدير المهرجان، أن الفعاليات تتواصل على مدار الأيام الثلاثة من خلال محاضرات وورش "ماستر كلاس" يقدمها كبار السينمائيين والمتخصصين في مجالات الإخراج والتصوير والسيناريو.

وأضافت أن المهرجان يحظى بدعم ورعاية عدد من الهيئات السينمائية الكبرى، منها نقابة المهن السينمائية والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

كما أشارت إلى أن عروض أفلام المهرجان سيتم تنظيمها في أكثر من موقع سينمائي، من بينها سينما الهناجر ومركز الثقافة السينمائية، في إطار سعي المهرجان إلى نشر إبداعات طلاب السينما العرب والأجانب بين قاعدة جماهيرية عريضة من عشاق الفن السابع.

