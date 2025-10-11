نجوم الفن ومشاهير في العرض الخاص لفيلم "أوسكار : عودة الماموث" (صور)

أقيم منذ قليل العرض الخاص لفيلم الخيال العلمي "أوسكار : عودة الماموث"، والذي شهد مشاركة عددًا من نجوم الفن.

شهد العرض الخاص للفيلم المقام حاليًا، في إحدى السينمات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر، حضور النجوم على "الريد كاربت"، منهم الفنان أحمد صلاح حسني، المطرب مصطفى قمر، المطربة جنات، الفنان أحمد خالد صلاح، الفنانة جيهان خليل، الفنان محمد ثروت.

كما حضر العرض الخاص، النجم محمود عبدالرازق شيكابلا، لاعب نادي الزمالك المعتزل، والذي حرص على مؤازرة زملائه.

فيلم "أوسكار عودة الماموث" فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، وسيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي، وبطولة أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمود عبد المغني ومحمد ثروت.

وكانت جنات قد تصدرت التريند مؤخرًا بعد طرح ألبومها الأخير "ألوم على مين" في نهاية الصيف، والذي ضم تسع أغنيات قدمت خلالها تجربة موسيقية متنوعة جمعت بين الطابع الدرامي والإيقاع المقسوم، بالتعاون مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين.

اقرأ أيضا..

بالصور- رقص هيدي كرم ورانيا منصور في حفل "تامر وعفروتو" في العين السخنة

بالفيديو.. تجمهر المئات أمام منزل أميتاب باتشان بمناسبة عيد ميلاده