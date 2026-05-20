طرحت شركة Walt Disney Pictures الملصقات الدعائية الجديدة لفيلم Toy Story 5، استعدادًا لعرضه في السينمات المصرية يوم 18 يونيو المقبل، وعالميا يوم 19 يونيو، ليعود من جديد واحد من أشهر أفلام الأنيميشن التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات طويلة.

قصة فيلم Toy Story

تدور قصة الفيلم حول محاولة الشخصيات الكلاسيكية التأقلم مع التغيرات التي طرأت على عالم الطفولة، وتصبح التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لجوهر اللعب القائم على الخيال، إذ يعود الأبطال "باز"، و"وودي"، و"جيسي" في مغامرة جديدة ومليئة بالتحديات، بعد أن يتعرّفوا على اهتمام الأطفال المعاصرين بالإلكترونيات أكثر من الألعاب التقليدية، ويجد الثلاثي أنفسهم في اختبار صعب للحفاظ على مكانة اللعب في عالمٍ باتت تسيطر عليه التكنولوجيا، يسعى الأبطال لإنقاذ قيم الصداقة والمرح في مواجهة عالم رقمي لا يرحم.

فريق فيلم Toy Story

تعود الشخصيات بصوت ممثليها الأصليين: توم هانكس بدور وودي، تيم ألين بدور باز لايت يير، جوان كوزاك بدور جيسي، بليك كلارك بدور سلينكي دوج، توني هيل بدور فوركي، والاس شون بدور ريكس، جون راتزنبرجر بدور هام، بالإضافة إلى أعضاء جدد مثل سكارليت سبيرز بدور بوني وجريتا لي بدور ليلي باد، وبعد وفاة بعض الأصوات الأصلية مثل دون ريكلز وإستيل هاريس، تم الاستعانة بممثلين جدد لأداء أدوار السيد والسيدة بطاطس، ويُخرج الفيلم أندرو ستانتون، بمشاركة ماكينا هاريس.

