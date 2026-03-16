كتب- مروان الطيب:

فاز فيلم الخيال العلمي " Avatar: Fire and Ash" بجائزة "أفضل مؤثرات بصرية" بحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 98 هذا العام.

يقام الحفل بالساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط منافسة شرسة بين عدد من أهم الأعمال السينمائية التي تم عرضها خلال عام 2025.

فيلم "Avatar: Fire and Ash" رشح لـ جائزتي أوسكار هذا العام، هما "أفضل مؤثرات بصرية"، و"أفضل تصميم إنتاجي" والتي ذهبت لفيلم الفانتازيا "Frankenstein".

تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال العلمي حول كوكب باندورا ومحاولة البشر السيطرة على ثرواتهم ليشتد الصراع بينهم وبين سكان الكوكب.

حقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا إذ تخطت إيراداته حاجز المليار دولار عالميا.

وشارك ببطولة الفيلم كلا من: سام ورثينجتون، زوي سالدانا، سيجورني ويفر، تأليف وإخراج جيمس كاميرون.

جيمس كاميرون يلمح بإنتاج جزء رابع من سلسلة أفلام "Avatar"

لمح المخرج جيمس كاميرون خلال أحد اللقاءات الصحفية عن نيته باستكمال إنتاج جزء رابع من سلسلة الخيال العلمي الشهرة بعد النجاح الكبير لأجزائه السابقة بدور العرض السينمائي، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد صدور الجزء الجديد تجاريا.

شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما على ريد كاربت حفل توزيع جوائز الأوسكار هما: ليوناردو دي كابريو، نيكول كيدمان، تايانا تايلور، إيما ستون، جوينيث بالترو، بيلا ثورن، كايلي جينر، ماكينا جرايس، روز بايرن، بيدرو باسكال، بول ماسكال، إيلي فانينج، تيموثي شالاميه.