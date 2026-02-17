كريستوف جانس يحول الراقصين لوحوش في Return to Silent Hill

أكد المخرج كريستوف جانس أن جميع الوحوش في فيلم Return to Silent Hill تم تجسيدها بواسطة راقصين ولاعبي (أكروبات) يضعون مكياجا ويرتدون أطرافا صناعية، كما فعل في الجزء الأول من الفيلم Silent Hill عام 2006، ولم يلجأ إلى استخدام تقنيات الـ CGI أو المؤثرات البصرية المتعارف عليها في السينما.

وأشار جانس في تصريحات إعلامية أن استخدامه لهذا النهج الذي اتبعه في فيلم Silent Hill، يهدف إلى منح الوحوش حضورا حيا ومقلقا أكثر على الشاشة، فالاعتماد على ممثلين حقيقيين يمنح الوحوش طاقة مزعجة وحقيقية لا يمكن تحقيقها عبر المؤثرات الرقمية، كما يسمح بتفاعل مباشر حقيقي جسديا ونفسيا بين الممثلين والوحوش داخل موقع التصوير، مما يعزز الإحساس بالخطر والرهبة ويمنح المشاهد تجربة أكثر صدقًا.

وأضاف كريستوف "هذا الأسلوب هو امتداد طبيعي للغة الرعب البصري التي أسسها في الفيلم الأول كوحوش ذات طابع نحتي، ملموس، وجسدي، تشعرك بثقل وجودها في المكان"، مؤكدا أن الراقصين ولاعبي الأكروبات قادرون على تقديم حركات غير طبيعية، شبه إنسانية لكنه مشوهة وهو ما يجعل الكائنات أكثر إزعاجًا وغرابة، فهو ليس قائمًا على الاستعراض البصري فقط، بل على الرعب النفسي، الكآبة، والشعور الدائم بالقلق، وهي سمة أساسية في عالم Silent Hill.

كما أوضح أنه عمل عن قرب مع شركة Konami ومع المؤلف الموسيقيAkira Yamaoka لضمان أن الوحوش، والبيئات، والموسيقى تعمل معًا لخلق تجربة حسية تشعر بأنها حقيقية وليست رقمية أو مصطنعة، بالإضافة إلى حرصه على إعادة تقديم وحوش أيقونية مثل Pyramid Head في سياق يخدم الرحلة النفسية لشخصية جيمس، وليس كعنصر استعراضي فقط، وذكر أن بعض هذه الكائنات من أكثر العناصر التي يستمتع بالعمل عليها كمخرج، نظرًا لتعقيدها الرمزي والجسدي في آنٍ واحد.

تدور أحداث الفيلم حول جيمس، الذي يعيش حالة من الحزن العميق بعد انفصاله عن حب حياته. يتلقى رسالة غامضة تدفعه للعودة إلى بلدة غامضة تُدعى سايلنت هيل، آملاً أن يعثر على محبوبته هناك. ومع وصوله، يكتشف أن البلدة لم تعد كما كانت، إذ غيّرتها قوة شريرة مجهولة حولتها إلى مكان مشوّه ومخيف. كلما تعمّق جيمس في استكشاف البلدة، واجه كائنات مرعبة، بعضها مألوف لديه، وبعضها الآخر غريب ومفزع. ومع تزايد الهلاوس والكوابيس، يبدأ جيمس بالتشكيك في سلامته العقلية، ويصارع لفهم ما إن كانت الأحداث التي يمر بها واقعية أم أوهامًا. وسط هذا الصراع النفسي، يحاول التماسك والبقاء قويًا بما يكفي لإنقاذ المرأة التي لا تزال تسكن قلبه.

فيلم Return to Silent Hill يعرض حاليا بدور العرض المصرية، والعمل إنتاج فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وسيبريا، واليابان، وأمريكا، وأستراليا.

الفيلم إخراج وتأليف كريستوف جانس وشارك في الكتابة كل من ويليام جوزيف شنايدر وساندرا فو-آن وبطولة كل من جيريمي إيرفاين، هانا إميلي أندرسون، إيفي تمبلتون، بيرس إيجان، إيف ماكلين.