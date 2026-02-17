إعلان

"حائز على الأوسكار".. وفاة النجم العالمي روبرت دوفال عن عمر يناهز 95 عامًا

كتب - معتز عباس:

12:54 ص 17/02/2026

الممثل الأمريكي روبرت دوفال

توفي الممثل الأمريكي روبرت دوفال عن عمر ناهز 95 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود في السينما والتلفزيون، أعلنت مجلة Variety.

وذكرت وكالة العلاقات العامة التابعة للنجم العالمي الراحل، في بيان صادر نيابة عن زوجته لوسيانا، أن دوفال توفي أمس الأحد في منزله بمدينة ميدلبورغ بولاية فيرجينيا.
من هو دوفال

يُعد دوفال أحد أبرز نجوم هوليوود، واشتهر بدوره الخالد كمستشار لعائلة كورليوني في فيلم The Godfather للمخرج فرانسيس فورد كوبولا عام 1972، وهو الدور الذي منحه أول ترشيح من بين سبعة ترشيحات لجائزة الأوسكار.
وأعاد تقديم الشخصية في الجزء الثاني عام 1974، بينما اعتذر عن المشاركة في الجزء الثالث بسبب خلافات تتعلق بالأجر. كما تألق في فيلم Apocalypse Now، إلى جانب مجموعة كبيرة من الأعمال التي تنوعت بين أدوار رعاة البقر والضباط العسكريين.
حصد روبرت دوفال على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 1984 عن دوره في فيلم "تندر ميرسيز"، واشتهر بأدواره في أفلام منها "العراب"،

وُلد دوفال في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، وكان والده ضابطًا بحريًا محترفًا، وخدم في الجيش الأمريكي خلال الحرب الكوريا، قبل أن ينتقل إلى نيويورك لدراسة التمثيل على يد المدرب الشهير سانفورد مايسنر.

