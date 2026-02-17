إعلان

عٌثر على جثتها في فندق.. ما قصة وفاة منتجة مسلسل طهران الإسرائيلي؟

كتب : مصراوي

07:34 ص 17/02/2026

المنتجة دانا إيدن

وكالات

عثرت الشرطة اليونانية على المنتجة دانا إيدن، منتجة مسلسل "طهران" الإسرائيلي متوفية بغرفتها في فندق بأثينا.

باشرت الجهات المختصة التحقيق في الحادث الذي تشير المعطيات الأولية إلى أنه ناتج عن محاولة انتحار باستخدام سلك الهاتف.

وجرى العثور على الجثة مساء الأحد بعد تعذر التواصل معها من قبل أحد أقاربها، في غرفة كانت تقيم بها داخل فندق قريب من ساحة سينتاجما وسط المدينة.

قال الناطق باسم الشرطة اليونانية، إن قوات الأمن توجهت إلى موقع الحادث قرابة الساعة الثامنة والربع مساء، وعثرت على كمية كبيرة من الحبوب فوق منضدة السرير، فيما طلبت الجهات المختصة إجراء تشريح للجثة ومراجعة كاميرات المراقبة، مشيرا إلى أن العلامات الظاهرة على الرقبة توحي بمحاولة انتحار باستخدام سلك الهاتف.

وأصدرت شركة الإنتاج "دونا وشولا برودكشنز" بياناً أكدت فيه أن الشائعات المتداولة حول وفاة جنائية أو ذات دوافع قومية لا تستند إلى أي أساس، ودعت وسائل الإعلام والجمهور إلى الامتناع عن نشر مزاعم غير مثبتة.

وكانت دانا إيدن البالغة من العمر 52 عاما، قد وصلت إلى أثينا في الرابع من فبراير لتصوير الموسم الرابع من مسلسل الجاسوسية الشهير الذي يُعرض على منصة "أبل تي في"، بعد أن صُوّرت مواسمه الثلاثة الأولى في أثينا أيضا، حيث تدور أحداثه حول عميلة الموساد تمار رابينيان التي تتسلل إلى العاصمة الإيرانية.

وتأجل تصوير الموسم الرابع إثر اندلاع الحرب في قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023، علما أن المسلسل حصل على جائزة إيمي الأمريكية لأفضل مسلسل درامي عام 2021، ويعد من أكثر الإنتاجات الإسرائيلية انتشارا عالميا، وفقا لروسيا اليوم.

