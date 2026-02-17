أنطونيو بانديراس ينعى النجم روبرت دوفال بكلمات مؤثرة

نعى النجم العالمي أنطونيو بانديراس، النجم العالمي روبرت دوفال الذي رحل عن عالمنا يوم 15 فبراير الجاري عن عمر يناهز 95 عاما.

نشر أنطونيو بانديراس عدد من الصور الأرشيفية للراحل روبرت دوفال عبر صفحته الرسمية على انستجرام ونعاه قائلا: "يوم حزين على السينما التي فقدت أحد أهم أيقوناتها".

آخر مشاركات روبرت دوفال قبل رحيله

كانت آخر مشاركات روبرت دوفال على شاشة السينما بفيلم الدراما "The Pale Blue Eyes" عام 2022.

أعمال ينتظر عرضها أنطونيو بانديراس قريبا

يشارك أنطونيو بانديراس بعدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الأكشن والإثارة "Above and Below".

