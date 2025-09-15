

كتب- مروان الطيب:

فازت الممثلة الأمريكية هانا أينبيندير، على جائزة الإيمي كأفضل ممثلة في دور مساعد عن المسلسل الكوميدي "Hacks".

وحصلت الممثلة الأمريكية على الجائزة خلال حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام، الذي يقام اليوم الإثنين، على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية.

وفي نهاية كلمتها بعد استلام الجائزة، خرجت هانا عن صمتها وطالبت بتحرير فلسطين، وقد أوضحت إدارة حفل توزيع جوائز الإيمي خلال الأيام القليلة الماضية أنه لن يتم محاسبة الضيوف على أرائهم السياسية.

تدور أحداث مسلسل "Hacks" في إطار كوميدي حول علاقة إرشادية مظلمة تتشكل بين ديبورا فانس، الممثلة الكوميدية الأسطورية في لاس فيجاس، وشاب منبوذ يبلغ من العمر 25 عامًا، والمسلسل رشح لـ 14 ترشيح هذا العام.