كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة العالمية سيلينا جوميز، على حضور ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 77هذا العام.

ويقام الحفل اليوم الإثنين، على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية.

خطفت سيلينا جوميز الأنظار على الريد كاربت رفقة خطيبها بيني بلانكو، إذ ظهرت مرتدية فستان أحمر جذاب حاز على اعجاب جمهورها.

كما انضمت للمتواجدين النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، التي ظهرت رفقة زوجها، إذ حرصت على التقاط الصور التذكارية معه.

وجاء في مقدمة الأعمال التلفزيونية المرشحة هذا العام هو مسلسل "Severance"، إلى جانب منافسة شرسة لعدد من أهم الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها طوال العام والتي تعاون خلالها نخبة من أبرز النجوم في هوليوود.