بث مباشر للعرض العالمي الأول لفيلم "Frankenstein" في مهرجان فينيسيا

08:12 م السبت 30 أغسطس 2025

العرض العالمي لفيلم فراكنشتاين

كتب- مروان الطيب:

تشهد فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي اليوم السبت، العرض العالمي الأول لفيلم الفانتازيا والخيال العلمي "Frankenstein" أحدث أعمال المخرج العالمي، جييرمو ديل تورو.

تدور أحداث الفيلم حول قصة "فرانكنشتاين" الشهيرة حول عالم لامع لكنه أناني يجلب مخلوقًا إلى الحياة في تجربة وحشية تؤدي في النهاية إلى هلاك الخالق وخلقه المأساوي.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود هم كريستوف فالتز، جيكوب ال رودي، أوسكار اسحق، مايا جوث، ويعرض الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان وسط منافسة شرسة على جائزة الأسد الذهبي.

وكانت اخر مشاركات جيرمو ديل تورو الإخراجية بمسلسل "Cabinet of Curiosities" عام 2022.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82 هذا العام تقام فعالياته في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

