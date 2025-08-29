إعلان

شفافة وغريبة.. 20 صورة لنجمات هوليوود في مهرجان فينيسيا السينمائي

11:09 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  إيمانويلا فانيلي
  • عرض 21 صورة
    إيمانويلا فانيلي
  • عرض 21 صورة
    جريتا جيروج
  • عرض 21 صورة
    جوليا روبرتس تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا (1)
  • عرض 21 صورة
    جوليا روبرتس تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا (2)
  • عرض 21 صورة
    جوليا روبرتس تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا (3)
  • عرض 21 صورة
    جوليا روبرتس تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا (4)
  • عرض 21 صورة
    جوليا روبرتس تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا
  • عرض 21 صورة
    كلوي سيفاني
  • عرض 21 صورة
    كيت بلانشيت
  • عرض 21 صورة
    تيلدا سوينتون
  • عرض 21 صورة
    نجمات هوليوود يتألقن على السجادة الحمراء (1)
  • عرض 21 صورة
    نجمات هوليوود يتألقن على السجادة الحمراء (2)
  • عرض 21 صورة
    نجمات هوليوود يتألقن على السجادة الحمراء (3)
  • عرض 21 صورة
    نجمات هوليوود يتألقن على السجادة الحمراء (4)
  • عرض 21 صورة
    نجمات هوليوود يتألقن على السجادة الحمراء (5)
  • عرض 21 صورة
    لورا ديرن
  • عرض 21 صورة
    نجمات هوليوود يتألقن على السجادة الحمراء (7)
  • عرض 21 صورة
    هيدي كلوم
  • عرض 21 صورة
    نجمات هوليوود يتألقن على السجادة الحمراء (6)
  • عرض 21 صورة
    الإعلامية ريا أبي راشد
كتب- مروان الطيب:

يواصل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فعالياته هذا العام الممتدة حتى مطلع الشهر المقبل وسط مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية لأبرز النجوم وصناع السينما في هوليوود.

وجاء بين أبرز نجمات هوليوود المتواجدات واللواتي خطف الأنظار فور وصولهن السجادة الحمراء النجمة العالمية إيما ستون، النجمة جوليا روبرتس، النجمة هيدي كلوم، الإعلامية ريا أبي راشد، لورا ديرن، كلوي سيفاني، إيمانويلا فانيلي، تيلدا سوينتون، كيت بلانشيت، جريتا جيروج.

وتميزت الإطلالات بالأناقة والرقي حيث ارتدت كيت بلانشيت فستان أسود أنيق ومفتوح من على الصدر، بينما ظهرت جوليا روبرتس بإطلالة جذابة وفستان أسود محتشم، وظهرت كلوي سيفاني بفستان قصير وشفاف واعتبرة البعض غريب وغير معتاد.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تقام فعالياته هذا العام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

نجمات هوليوود مهرجان فينيسيا السينمائي جوليا روبرتس هيدي كلوم ريا أبي راشد
