شفافة وغريبة.. 20 صورة لنجمات هوليوود في مهرجان فينيسيا السينمائي

كتب- مروان الطيب:

يواصل مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي فعالياته هذا العام الممتدة حتى مطلع الشهر المقبل وسط مشاركة عدد من أهم الأعمال السينمائية لأبرز النجوم وصناع السينما في هوليوود.

وجاء بين أبرز نجمات هوليوود المتواجدات واللواتي خطف الأنظار فور وصولهن السجادة الحمراء النجمة العالمية إيما ستون، النجمة جوليا روبرتس، النجمة هيدي كلوم، الإعلامية ريا أبي راشد، لورا ديرن، كلوي سيفاني، إيمانويلا فانيلي، تيلدا سوينتون، كيت بلانشيت، جريتا جيروج.

وتميزت الإطلالات بالأناقة والرقي حيث ارتدت كيت بلانشيت فستان أسود أنيق ومفتوح من على الصدر، بينما ظهرت جوليا روبرتس بإطلالة جذابة وفستان أسود محتشم، وظهرت كلوي سيفاني بفستان قصير وشفاف واعتبرة البعض غريب وغير معتاد.

يذكر أن مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي تقام فعالياته هذا العام في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.