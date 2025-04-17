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شرم الشيخ تستقبل حفلين لـ جينيفر لوبيز وإنريكي إجلاسيس

08:01 م الخميس 17 أبريل 2025

إنريكي إجلاسيس

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كتبت- نوران أسامة:

يستعد نجم البوب اللاتيني العالمي إنريكي إجلاسيس، لاحياء حفلا غنائيا بمصر يوم 3 مايو 2025 في شرم الشيخ.

وحاز "إجلاسيس" على جائزة جرامي وتم تكريمه بلقب "أفضل فنان لاتيني في التاريخ ضمن جوائز بيلبورد اللاتينية لعام 2022.

فيما تحيي النجمة العالمية جينيفر لوبيز أيضا حفلا غنائيا في مصر بشرم الشيخ يوم 6 يوليو المقبل ضمن جولتها العالمية بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها آخر حفلاتها بالعلمين والساحل الشمالي.

إنريكي إجلاسيس مصر حفل غنائي شرم الشيخ جينيفر لوبيز
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