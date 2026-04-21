توفي منذ قليل المغني الأمريكي آلان أوزموند، مؤسس فرقة The Osmonds، عن عمر ناهز 76 عامًا.

سبب وفاة أوزموند

وبحسب ما نقلته تقارير صحفية أجنبية، فإن وفاة آلان أوزموند جاءت نتيجة مضاعفات صحية مرتبطة بإصابته بمرض التصلب المتعدد، الذي عانى منه لسنوات.

ويُعد آلان أوزموند من أبرز أعضاء الفرقة التي حققت شهرة واسعة خلال فترة السبعينيات، بعد انطلاقتها عبر برنامج "The Andy Williams Show"، وحقق نجاحًا عالميًا بعدد من الأغاني الشهيرة، من بينها "One Bad Apple" و"Love Me for a Reason".

معلومات عن آلان أوزموند

ولد آلان أوزموند في 22 يونيو 1949 بمدينة أوجدن بولاية يوتا الأمريكية، داخل أسرة فنية لعبت دورًا محوريًا في تشكيل موهبته منذ سنواته الأولى، حيث بدأ الاحتكاك بالموسيقى مبكرًا من خلال العروض العائلية.

انطلقت أولى خطواته الفنية في أوائل الستينيات، عندما شارك مع إخوته في تقديم عروض غنائية ضمن فرقة عائلية حملت اسم “Osmond Brothers Boys Quartet”، وكان حينها في الثانية عشرة من عمره، ليبرز سريعًا كأحد الركائز الأساسية في الفريق.

وجاءت نقطة التحول الحقيقية عبر مشاركته في برنامج The Andy Williams Show، حيث لفت الأنظار بصحبة إخوته، قبل أن تتوسع التجربة بانضمام باقي أفراد العائلة وتأسيس فرقة The Osmonds، التي حققت انتشارًا واسعًا.

وخلال سبعينيات القرن الماضي، رسّخت الفرقة مكانتها كواحدة من أبرز الفرق الغنائية عالميًا، بعدما قدمت مجموعة من الأغنيات الناجحة مثل One Bad Apple وLove Me for a Reason، محققة مبيعات تجاوزت 77 مليون نسخة حول العالم.

