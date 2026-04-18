يطرح الجمهور العديد من التساؤلات حول أجر نجوم الغناء الذين يشاركون ضمن فعاليات مهرجان كوتشيلا الغنائي السنوي الذي يضم مجموعة من أبرز نجوم الغناء من مختلف أنحاء العالم، نظرا لشعبيتهم الجارفة وتجهيزات المسرح العالمية التي يحظون بها.

وجاء من أبرز نجوم هذا العام المغنية الأمريكية سابرينا كاربنتر التي أثارت الجدل بسبب رد فعلها على إحدى المعجبات التي أطلقت "زغروطة" خلال إحدى فقرات الحفل، وطالت سابرينا العديد من الانتقادات حتى قررت مؤخرا الاعتذار بشكل رسمي عن ما بدر منها.

ونقدم لكم في هذا التقرير أعلى النجوم أجرا في مهرجان كوتشيلا على مدار تاريخه:

سابرينا كاربنتر

تقاضت سابرينا كاربنتر مبلغ 5 ملايين دولار نظير مشاركتها بفعاليات المهرجان عام 2016.

أريانا جراندي

تقاضت المغنية أريانا جراندي مبلغ 8 ملايين دولار نظير مشاركتها بفعاليات المهرجان عام 2019.

بيونسيه

تقاضت النجمة بيونسيه مبلغ يقدر بـ 8 ملايين دولار نظير مشاركتها بنسخة المهرجان عام 2018.

ذا ويكند

تقاضى النجم ذا ويكند مبلغ يقدر بـ 8.5 ملايين دولار نظير مشاركته عام 2022.

تايلور ذا كريتور

تقاضى المغني تايلور ذا كريتور مبلغ وقدره 10 ملايين دولار نظير مشاركته عام 2024.

جاستن بيبر

تصدر القائمة النجم جاستن بيبر الذي تقاضى أجر تخطى الـ 10 ملايين دولار نظير مشاركته عام 2026.

اقرأ أيضا:



والدتها تدافع وتهدد بالمساءلة القانونية.. قصة أزمة ابنة علي الحجار

أحمد العوضي ينشر صورة من كواليس فيلم شمشون ودليلة.. والجمهور يمازحه



