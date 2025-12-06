كشفت الفنانة رحمة حسن، عن استمرار معاناتها بسبب شعرها الذي بدأ يتساقط بسبب خطأ إحدى العيادات في استخدام مكونات ضارة وغير مناسبة لفروة الرأس.

ونشرت رحمة حسن، صورا لفروة رأسها عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت خلالها فروة الرأس تملؤها العديد من الفراغات.

وكتبت رحمة: " للأسف حالة شعري أوحش بكتير يوم عن يوم بسبب اللي العيادة استخدمته على شعري، كل يوم بكتشف أنهم ارتكبوا في حقي جريمة وممكن تكون عاهة مدى الحياة، فللبنات اللي بتبعت لي عاوزة تعرف عالجت شعري ازاي، شعري لسه زي ما هو".

وأضافت: "أخدت فيتامينات حطيت محاليل علي شعري عملت تحاليل كتير الفترة اللي فاتت لكل حاجة والحمد لله مفيش حاجة داخلية.. كل حاجة كانت بسبب العيادة والدكتورة واللي استخدمته على شعري طريقة العلاج اللي مش مناسبة ابدا لشعري الأساسي الثقيل كله وقع نوع الشعر اختلاف بسبب الكارثة اللي عملتها الدكتورة و العيادة اللي مسؤولة … فا لكل اللي بيطمن عليا حالتي شعري اسوأ بكتير".

آخر أعمال رحمة حسن

كانت آخر أعمال رحمة حسن في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إيجار قديم" عام 2022 بطولة كوكبة من نجوم الدراما هم شريف منير، صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، فرح، تأليف عمرو الدالي، إخراج طارق لطفي.

في إطار درامي اجتماعي، وبعد قرار إزالة العقار الذي يعيش فيه، يعود رمزي لمنزل والده القديم، ويجد أحد السكان ويدعى حسين يعيش فيه، فيضطر للإقامة معه، وعندما تتفاقم الأزمة بينهما، يلجأ الاثنان للقضاء.

اخر مشاركات رحمة حسن على شاشة السينما

على الجانب الآخر كانت آخر مشاركات رحمة حسن على شاشة السينما بفيلم "الرجل الأخطر" عام 2018.

تدور أحداث الفيلم حول عودة عمر التهامي بعد غياب 28 عامًا، من إيطاليا إلى مصر حيث كان والده يمتلك عمارة مطلة على النيل باحثًا عن حقوقه المسلوبة من قبل مستأجري الشقق في هذه العمارة، ناهيك عن وجود بنك كائن في الدور اﻷرضي للعمارة، وحين يحاول عمر إقناع أصحاب البنك بمغادرة العمارة، رفضوا وحينئذ يقرر سرقة البنك.

