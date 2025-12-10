جدة- منى الموجي:

تصوير- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الأربعاء 10 ديسمبر، جلسة حوارية للنجم العالمي أنتوني هوبكنز، ضمن فعاليات الدورة الخامسة المُقامة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

شهدت الجلسة تواجد عدد كبير من الجمهور ومحبي أنتوني، والذي تحدث عن مشاكل واجهها مع بعض الممثلين الجدد، قائلا "الممثلون الشباب يتمتمون، لا أريد أن أصدر أحكاما لكن بعض الممثلين الشباب بارعون لكنهم يتكلمون بهذه الطريقة، فقلت لهم أن حياتهم المهنية ستنتهي قريبا، إلى جانب مشكلة التأخير، هم يتلقون راتبا كي يصلوا في الوقت المحدد، وإذا كانوا لا يريدون الالتزام بذلك فعليهم المغادرة، لا يجب أن يتأخر الممثل أبدا".

وحكى أنتوني عن تجاربه في بداية المشوار والصعوبات التي واجهها، موضحا "كانت لدي تجارب مع مخرجين لم يكونوا صبورين معي، وكانت ردة فعلي غاضبة ولكنني تعلمت إحدى الحيل، في إحدى المسرحيات كنت صغيرا في السن وقدمت شخصية ناشط سياسي وللقيام بهذا الدور كان علي حفظه كاملا، وعندما يعرف الممثل ما الذي يقوم به ويحفظ النص بصورة ممتازة، لا يمكن أن يهاجمه أحد، وهذا أحيانا لا يقبله ذهن الفنان، لكن عليه أن يقرأ النص ويزكز على النقاط الأساسية، فأفضل شيء تعلمته أن اقرأ السيناريو 100 مرة، وقتها يتحرر الذهن ويمكنك أن تقوم بالدور بسلاسة كبيرة وهذه هي الطريقة التي اعتمدها ولهذا السبب وصلت لما أنا عليه".

أنتوني هوبكنز بدأ مسيرته المهنية على خشبة المسرح، عمل تحت إشراف لورانس أوليفييه، قبل أن ينتقل إلى أدوار البطولة في العديد من الأفلام التي نالت استحسانا نقديا. حصل على العديد من الجوائز، بينها: أوسكار، بافتا.