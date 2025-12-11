خالد الجندي يوضح حكمة الله في أمر نوح ببناء السفينة

قال الشيخ خالد الجندي، إن قصة سيدنا نوح عليه السلام مع بناء السفينة أكثر من مجرد حدث تاريخي، مؤكدًا أنها تحمل درسًا عميقًا في طبيعة التكليف الإلهي للإنسان.

وأضاف "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أن هذا الدرس يجسّد أن الطاعة الخالصة لله هي سبيل النجاة الحقيقي، خاصة وأن العقل البشري مهما بلغ من الفهم لا يستطيع إدراك كل أبعاد الحكمة الإلهية الكامنة وراء أوامره.

وأشار إلى أن موقف ابن نوح كان نموذجًا صارخًا على خطورة تقديم المنطق البشري والرأي الشخصي على الوحي الإلهي.

وتابع: لقد اعتمد ابن نوح على رأيه وحسابه الشخصي عندما قال: "سآوي إلى جبل يعصمني من الماء"، بينما كانت النجاة الحقيقية تكمن في طاعة الأمر الإلهي بالركوب في السفينة.

وواصل أن الحكمة الإلهية وراء أمر الله لنوح كانت أعمق من أن تُفهم بالكامل في لحظتها، مؤكدًا أن الله سبحانه يفعل ما يشاء بحكمة بالغة قد يخفى بعضها على البشر.

وأشار إلى أن الإنسان غالبًا ما ينظر فقط إلى "العلل" الظاهرة والمباشرة للأحداث، بينما تتسع حكمة الله لكل العواقب والغايات التي لا تُرى.

وأكد أن رابطة الإيمان أقوى وأوثق من رابطة النسب والدم، مضيفًا: "نوح عليه السلام بذل كل جهده في الدعوة، لكن الهداية بيد الله وحده".

