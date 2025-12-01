تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه نجمي الراب العالميين سنوب دوج ودكتور دري.

وظهر الثنائي في الفيديو وهما يتجولان في إحدى المناطق الشعبية في القاهرة، على متن دراجة بخارية، ومقطع آخر ظهرا خلاله وهما يدخنان الشيشة.

وفوجئ جمهور سنوب دوج بقيامه بإعادة نشر الفيديو عبر حسابه على انستجرام، وكتب: "رائع".

والحقيقة أن الفيديو تم تعديله بواسطة الذكاء الاصطناعي، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الفيديو لاقى رواجا كبيرا خلال الساعات القليلة الماضية، وسط مطالبات من جمهور سنوب دوج في مصر بزيارتها خلال الفترة المقبلة.

وكتبوا: "مصرك بلدك التانبة تنور في أي وقت، هنستناك عشان نعمل الواجب، نتمنى نشوفك قريب، سنوب دوج ودكتور دري في بولاق الدكرور".

يعد سنوب دوج هو من أشهر الرابرز في العالم، واسمه الحقيقي كالفن كوردوزار، اشتهر بإسمه الفني سنوب دوغ الذي يعني: الكلب المتطفل، ولد سنوب عام 1971 وكان عاشق وتاجر مخدرات في مرحلة مراهقته في الاعدادية وما زال لوقتنا هذا ما جعل الشرطة يلقون القبض علية مرات عدة بمنطقة لونغ بيتش Long Beach في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وطرح العديد من الألبومات والأغاني السينجل التي حققت نجاحا كبيرا، وتصدرت العديد من منصات الأغاني وحققت له شهرة واسعة.

