إعلان

دونالد ترامب يوجه رسالة بشأن فيلم زوجته ميلانيا

كتب- مروان الطيب:

09:51 م 26/01/2026 تعديل في 09:58 م

دونالد ترامب وزوجته ميلانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

روج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفيلم زوجته الوثائقي الجديد "ميلانيا" استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 30 يناير الجاري.

ونشر ترامب صورة تجمعه بزوجته ميلانيا أثناء حضورهما العرض الخاص للفيلم في البيت الأبيض بحضور مشاهير ومسؤولين سياسيين، وذلك عبر صفحته الرسمية على "انستجرام".
ونشر ترامب صورة ووجه رسالة: "فيلم ميلانيا يجب أن تشاهدوه، أحصلوا على تذاكركم الآن لأن يتم بيعها بسرعة".
نشرت ميلانيا صور ومقاطع فيديوهات من كواليس العرض الخاص للفيلم الذي أقيم داخل أروقة البيت الأبيض بحضور عدد كبير من المسؤولين ونجوم في مختلف المجالات، منهم الملاكم العالمي مايك تايسون، وجورجينا رودريجيز، وسط أجواء احتفالية والتقطوا العديد من الصور التذكارية احتفالا بعرض الفيلم في السينمات.

وكتبت ميلانيا على الصور: "لحظة تاريخية، أشعر بتواضعٍ عميق لوجودي بين نخبةٍ مُلهمة من الأصدقاء والعائلة وشخصياتٍ ثقافيةٍ مُبدعة في البيت الأبيض الليلة الماضية. لقد أثرى كلٌّ منهم العالم برؤيته الفريدة، تاركًا بصمةً لا تُمحى".

5

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.

اقرأ أيضا:
ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي

رمضان 2026.. القناة العارضة لـ مسلسل "اتنين غيرنا"

ترامب ميلانيا ترامب فيلم ميلانيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
مصراوى TV

سعاد حسني أيقونة الموضة والدلع.. في عيد ميلادها.. كيف كانت تنسق السندريلا
طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
أخبار المحافظات

طعنها أمام طفلتيها.. الإعدام يسدل الستار على جريمة قاتل زوجته في الإسكندرية
3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟
رياضة عربية وعالمية

3 لاعبين في الأهلي على طاولة الإحتراف بإسبانيا.. ما التفاصيل؟
أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لرمضان صبحي بعد خروجه من محبسه (صورة)
بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية
زووم

بالصور.. دعاء رجب تحتفل بزفافها وسط أجواء عائلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجزء الثاني| توفيق عكاشة يخرج عن صمته: أنظمة عربية تسقط قبل 2030 وهؤلاء هم الخاسرون!
مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026