دونالد ترامب يوجه رسالة بشأن فيلم زوجته ميلانيا

روج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفيلم زوجته الوثائقي الجديد "ميلانيا" استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 30 يناير الجاري.

ونشر ترامب صورة تجمعه بزوجته ميلانيا أثناء حضورهما العرض الخاص للفيلم في البيت الأبيض بحضور مشاهير ومسؤولين سياسيين، وذلك عبر صفحته الرسمية على "انستجرام".

ونشر ترامب صورة ووجه رسالة: "فيلم ميلانيا يجب أن تشاهدوه، أحصلوا على تذاكركم الآن لأن يتم بيعها بسرعة".

نشرت ميلانيا صور ومقاطع فيديوهات من كواليس العرض الخاص للفيلم الذي أقيم داخل أروقة البيت الأبيض بحضور عدد كبير من المسؤولين ونجوم في مختلف المجالات، منهم الملاكم العالمي مايك تايسون، وجورجينا رودريجيز، وسط أجواء احتفالية والتقطوا العديد من الصور التذكارية احتفالا بعرض الفيلم في السينمات.

وكتبت ميلانيا على الصور: "لحظة تاريخية، أشعر بتواضعٍ عميق لوجودي بين نخبةٍ مُلهمة من الأصدقاء والعائلة وشخصياتٍ ثقافيةٍ مُبدعة في البيت الأبيض الليلة الماضية. لقد أثرى كلٌّ منهم العالم برؤيته الفريدة، تاركًا بصمةً لا تُمحى".

تدور أحداث الفيلم حول تحول ميلانيا ترامب من مجرد زوجة رجل أعمال إلى السيدة الأولى لأقوى دولة في العالم، ويتطرق الفيلم إلى اللحظات الحاسمة لترامب وعائلته قبل توليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية إلى لحظة إعلانه رئيس أقوى دولة في العالم.

