بالصور- جيسون ستاثام يرقص مع تيريس جيبسون في قطر

نشر الفنان محمد كريم مجموعة صور تجمعه بالنجم العالمي جيسون ستاثام من أحدث ظهور لهما على السوشيال ميديا، وذلك عبر صفحته الرسمية على انستجرام.

وظهر النجمان أثناء حضورها إحدى فعاليات مهرجان "فيول فيست" الذي يقام في قطر ويشهد حضور جماهيري ضخم، ويجمع بين عالم السيارات والترفيه.

وتفاعل جيسون ستاثام مع الجمهور على المسرح، إذ شارك بإحدى الفقرات وظهر وهو يرقص مع النجم تيريس جيبسون، واستمتعا بوقتهما مع الحضور.

محمد كريم مع فين ديزل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

نشر الفنان محمد كريم صور جديدة عبر حسابه على انستجرام، من كواليس حضوره إحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة.

ظهر محمد كريم في الصور مع النجم العالمي فين ديزل وكتب: "مع الفنان الفريد، فين ديزل، أسطورة وأيقونة هوليوودية حقيقية، المتواضع، نلتقي قريبا أخبار رائعة في الطريق".

آخر أعمال محمد كريم في هوليوود

كان آخر أعمال محمد كريم بفيلم الأكشن والإثارة "Gunslingers" الذي تم عرضه مطلع شهر أبريل من العام الماضي وشاركه البطولة النجم العالمي نيكولاس كيدج

أعمال ينتظر عرضها محمد كريم قريبا

يشارك الفنان محمد كريم بعدد من الأعمال الفنية العالمية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الرومانسية والاثارة "Iron Ribbon".

