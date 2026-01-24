فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج

بالصور- جيسون ستاثام يرقص مع تيريس جيبسون في قطر

كشفت الممثلة الأمريكية إميلي شاه عن استمتاعها بوقتها رفقة زوجها النجم المصري العالمي مينا مسعود في ولاية يوتاه الأمريكية، على هامش وجودها بمهرجان صندانس السينمائي الدولي.

نشرت إميلي شاه صور ومقاطع فيديوهات عبر خاصية الاستوري على انسجرام، ظهرت خلالها وهي تمارس رياضة التزحلق على الجليد وظهر معها زوجها مينا مسعود.

إميلي شاه تهنئ والدها بعيد ميلاده

وهنأت إميلي شاه والدها بمناسبة عيد ميلاده الـ 65 بصور ومقاطع فيديوهات جديدة من كواليس حفل زفافها على النجم العالمي مينا مسعود.

نشرت إميلي شاه الصور والفيديوهات عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لوالدي بحبك جدا، شكرا لأنك فهمتني أن العمل الجاد يجني ثماره، واليوم نحتفل بك".

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بالجزء الثاني من النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin".

