فيديو وصور..مينا مسعود وإميلي شاه يستمتعان بوقتهما وسط الثلج

كتب : مروان الطيب

10:45 م 24/01/2026
    إميلي شاه
    إميلي شاه تستمتع بوقتها وسط الثلوج

كشفت الممثلة الأمريكية إميلي شاه عن استمتاعها بوقتها رفقة زوجها النجم المصري العالمي مينا مسعود في ولاية يوتاه الأمريكية، على هامش وجودها بمهرجان صندانس السينمائي الدولي.

نشرت إميلي شاه صور ومقاطع فيديوهات عبر خاصية الاستوري على انسجرام، ظهرت خلالها وهي تمارس رياضة التزحلق على الجليد وظهر معها زوجها مينا مسعود.

إميلي شاه تهنئ والدها بعيد ميلاده

وهنأت إميلي شاه والدها بمناسبة عيد ميلاده الـ 65 بصور ومقاطع فيديوهات جديدة من كواليس حفل زفافها على النجم العالمي مينا مسعود.

نشرت إميلي شاه الصور والفيديوهات عبر خاصية الاستوري على انستجرام وكتبت: "عيد ميلاد سعيد لوالدي بحبك جدا، شكرا لأنك فهمتني أن العمل الجاد يجني ثماره، واليوم نحتفل بك".

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بالجزء الثاني من النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin".

مينا مسعود إميلي شاه ولاية يوتاه الأمريكية مهرجان صندانس السينمائي انسجرام إميلي شاه

