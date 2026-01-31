نجم "Home Alone" ينعى كاثرين أوهارا برسالة مؤثرة:"ماما بحبك إلى اللقاء"

نعى نجم سلسلة أفلام "Home Alone"، ماكولي كولكين النجمة الكندية كاثرين أوهارا التي رحلت عن عالمنا الجمعة عن عمر يناهز الـ 71 عاما.

وجسدت كاثرين أوهارا شخصية والدة ماكولي كولكين ضمن أحداث فيلم "Home Alone" عام 1990 وحقق الفيلم وقتها نجاحا جماهيريا فاق كل التوقعات وأصبح أيقونة تركت أثرا لدى عشاق السينما حول العالم.

نشر ماكولي كولكين صورة من كواليس فيلم "Home Alone" إلى جانب اخر لقاء جمع بينهما عبر حسابه على انستجرام، وكانت الصورة من كواليس أحد المشاهد بينهما وكتب: "ماما، كنت أظن أن أمامنا وقت كاف، وأردت المزيد، أردت أن أجلس بالقرب منك، سمعتك وكان لدي المزيد لأخبرك إياه، بحبك وإلى اللقاء".

شاركت كاثرين أوهارا طوال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال ما بين التلفزيونية والسينمائية المميزة، التي تعاونت خلالها مع كبرى شركات الإنتاج في هوليوود.

وكان من أبرز مشاركاتها في هوليوود بسلسة أفلام "Home Alone" عام 1990 وكان بمثابة شهادة ميلادها الفنية لدى الجمهور المحب للسينما حول العالم.

فازت كاثرين أوهارا بالعديد من الجوائز العالمية خلال مشوارها الفني كان أبرزها فوزها بجائزة إيمي مرتين، كما فازت مرة وحيدة بجائزة اختيار النقاد كأفضل ممثلة في دور كوميدي عن مسلسل "Schitt’s Creek" عام 2021، كما فازت بجائزة جولدن جلوب عن نفس المسلسل بنفس العام.

كانت آخر مشاركات كاثرين أوهارا بالمسلسل الكوميدي "The Studio" بطولة النجم الأمريكي سيث روجن، ورشحت مؤخرا لجائزة جولدن جلوب بفئة "أفضل ممثلة مساعدة".

اقرأ أيضا:

وفاة المطرب الشعبي طارق شحتة

أيتن عامر تنشر صورا لها في "المدبح".. والجمهور: المعلمة وقمر في كل حالاتك