بالصور- شاكيرا تروج لفيلم الرسوم المتحركة "Zootopia 2"

روجت النجمة الكولومبية، شاكيرا لفيلم الرسوم المتحركة "Zootopia 2" الذي بدأ عرضه في السينمات حول العالم.

نشرت شاكيرا صور من الكواليس عبر حسابها على انستجرام، وظهرت بإحدى الصور بقرون على راسها إذ تجسد شخصية "غزال" ضمن أحداث الفيلم.

تشارك شاكير بأحداث الفيلم بالأداء الصوتي لشخصية "غزال" وهي الشخصية التي ظهرت بها ضمن أحداث الجزء الأول عام 2016.

أحداث فيلم "Zootopia 2"

تدور أحداث فيلم "Zootopia 2" حول تعاون ضابطة الشرطة الشجاعة جودي هوبس وصديقها الثعلب نيك وايلد مرة أخرى لحل قضية جديدة، وهي القضية الأكثر خطورة وتعقيدًا في حياتهما المهنية، ويشارك بالأداء الصوتي مجموعة من نجوم هوليوود هم جيسون بيتمان، جينيفر جودين، أندي سامبرج، ومن المقرر عرضه في السينمات يوم 26 نوفمبر الجاري.

حفلات شاكيرا الغنائية وآخر ما طرحته

أحيت شاكيرا مؤخرا حفلا غنائيا في المكسيك ضمن جولتها الغنائية هذا العام، وسط حضور جماهيري ضخم، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل محبيها.

كان آخر ما طرحته شاكيرا كانت أغنية على طريقة الفيديو كليب بعنوان "Soltera" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطت حاجز الـ 100 مليون مشاهدة.

