20 صورة لـ كيم كاردشيان ترقص وتحتفل بعيد ميلادها

كتب : معتز عباس

11:56 م 22/10/2025
احتفلت النجمة العالمية كيم كارداشيان بعيد ميلادها الـ 45، خلال مشاركتها في العرض الخاص للمسلسل الدرامي All's Fair، المقرر عرضه في نوفمبر المقبل.

واحتفلت كيم بالرقص مع نجمات وأبطال المسلسل الدرامي، وهم تيانا تايلور، ونعومي واتس، وسارة بولسون، ونيسي ناش، حيث ظهرت بإطلالة مميزة وجريئة من مجموعة "ربيع 2000 ديور" من تصميم جون جالينو.

وظهرت كيم بفستان من قماش الساتان باللون الأزرق الفاتح، مما جعلها تظهر في شكل "حورية البحر"، لتنال الإطلالة إعجاب جمهورها على مستوى العالم.

