كتبت- منى الموجي:

عادت الممثلة الكندية هانا إميلي أندرسون إلى المشاركة في أفلام الرعب وذلك من خلال بطولة الجزء الجديد لسلسلة Return to Silent Hill من إخراج كريستوف جانس والذي يعرض حاليا بدور العرض المصرية.

هانا سبق وشاركت من قبل في أحد أجزاء فيلم SAW عام 2017، والفيلم النفسي What Keeps You Alive (2018)، والموسم الأول من مسلسل The Purge، وتقدم في الفيلم الجديد أكثر من شخصية.

تجسد هانا 4 شخصيات مترابطة داخل الفيلم، هي "ماري كرين" و"ماريا" و"أنيجلا" و"موث ماري" تمثلن صورة المرأة في ذهن "جيمس سندرلاند" الذي يقوم بدوره "جيريمي إيرفاين" البطل الذي يعود إلى Silent Hill بحثًا عن حبيبته الغامضة.

وأكد مخرج الفيلم كريستوف جانس في تصريحات إعلامية أن هذا الأسلوب في تمثيل الشخصيات بوجود ممثلة واحدة تلعب عدة وجوه يُعزز البعد النفسي والغموض في الفيلم، ما يجعله أقرب إلى تجربة نفسية رمزية بدلًا من رواية عنيفة فحسب، ولذلك اختار هانا إميلي لأداء الشخصية، وقال إنه أُعجب فورًا بموهبة هانا، بعد مشاهدته لأعمالها.

وتقول هانا إميلي أندرسون "أردت الدور منذ اللحظة الأولى التي قرأت فيها مشاهد الاختبار، وتضاعف حماسي عندما علمت أني سأقوم بأداء عدة نسخ من المرأة نفسها، لكل واحدة دلالتها الخاصة، ورمزيتها، ومتطلباتها العاطفية الثقيلة. ومع ذلك، فإن حجم التحدي كان مرهقًا، إذ تطلب التحضير شهورًا من العمل المكثف مع مدرب تمثيل وصوت، لصناعة هويات مميزة لكل شخصية، إلى جانب تعلم كيفية الانفصال نفسيًا عن الدور مع نهاية كل يوم تصوير".

وتعترف هانا "كان هذا هو الجزء الأصعب، تريد أن تمنح كل ما لديك لعمل مظلم بهذا الشكل، لكنك في الوقت نفسه تحتاج إلى طريقة تتركه بها خلفك بعد نهاية كل يوم تصوير" .

تدور أحداث الفيلم حول جيمس، الذي يعيش حالة من الحزن العميق بعد انفصاله عن حب حياته. يتلقى رسالة غامضة تدفعه للعودة إلى بلدة غامضة تُدعى سايلنت هيل، آملاً أن يعثر على محبوبته هناك. ومع وصوله، يكتشف أن البلدة لم تعد كما كانت، إذ غيّرتها قوة شريرة مجهولة حولتها إلى مكان مشوّه ومخيف.

فيلم Return to Silent Hill يعرض حاليا بدور العرض المصرية، والعمل إنتاج فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وسيبريا، واليابان، وأمريكا، وأستراليا، إخراج وتأليف كريستوف جانس، وشارك في الكتابة كل من ويليام جوزيف شنايدر وساندرا فو-آن، وبطولة جيريمي إيرفاين، هانا إميلي أندرسون، روبرت سترينج، إيفي تمبلتون، بيرس إيجان، إيف ماكلين.