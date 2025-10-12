بعد رحيلها.. 20 صورة لـ ديان كيتون مع نجوم هوليوود

"بقت 29 سنة".. 25 صورة بيلا حديد تحتفل بعيد ميلادها بألبوم من طفولتها

رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية ديان كيتون عن عمر ناهز الـ 79 عاما يوم السبت وفقا لموقع "People".

وأكد المتحدث الرسمي باسمها خبر وفاتها، وان عائلتها تطلب من جمهورها احترام خصوصيتهم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل الوفاة خلال الساعات القليلة المقبلة.

اشتهرت كيتون في سبعينيات القرن الماضي بفضل دورها في أفلام "العراب"، وتعاونها مع المخرج وودي آلن.

حازت كيتون على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم "آني هول" عام ١٩٧٧.

وشملت مسيرتها الفنية الطويلة أفلامًا مثل "نادي الزوجات الأوائل"، وتعاونات متعددة مع المخرجة نانسي مايرز، وسلسلة أفلام "نادي الكتاب".

وكانت آخر مشاركات ديان كيتون على شاشة السينما بفيلم الكوميديا "Summer Camp" عام 2024.

يذكر أن ديان كيتون تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الإثارة "Constance".

