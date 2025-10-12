إعلان

بعد رحيلها.. 20 صورة لـ ديان كيتون مع نجوم هوليوود

كتب- مروان الطيب:

01:00 ص 12/10/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    رحيل النجمة ديان كيتون
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون وريتشارد جير
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون وروبرت دي نيرو
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون وجون جودمان
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع ليوناردو دي كابريو
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع ستيف مارتن
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع روبرت دي نيرو
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع جين فوندا
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع جود لو
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع جاك نيكلسون
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع المخرج وودي الان
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع ال باتشينو
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع ال باتشينو من كواليس فيلم الأب الروحي
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون ومايكل دوجلاس
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع أندي جارسيا
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون في فترة شبابها
  • عرض 20 صورة
    النجمة العالمية ديان كيتون
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون مع ال باتشينو من فيلم الأب الروحي
  • عرض 20 صورة
    ديان كيتون ومورجان فريمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحلت عن عالمنا الممثلة الأمريكية ديان كيتون عن عمر ناهز الـ 79 عاما يوم السبت وفقا لموقع "People".

وأكد المتحدث الرسمي باسمها خبر وفاتها، وان عائلتها تطلب من جمهورها احترام خصوصيتهم، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل الوفاة خلال الساعات القليلة المقبلة.

اشتهرت كيتون في سبعينيات القرن الماضي بفضل دورها في أفلام "العراب"، وتعاونها مع المخرج وودي آلن.

حازت كيتون على جائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم "آني هول" عام ١٩٧٧.

وشملت مسيرتها الفنية الطويلة أفلامًا مثل "نادي الزوجات الأوائل"، وتعاونات متعددة مع المخرجة نانسي مايرز، وسلسلة أفلام "نادي الكتاب".

وكانت آخر مشاركات ديان كيتون على شاشة السينما بفيلم الكوميديا "Summer Camp" عام 2024.

يذكر أن ديان كيتون تشارك بعدد من الأعمال المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الإثارة "Constance".

اقرأ أيضا..

أول تصريح من زوج إيناس الدغيدي بعد عقد القران: "أنا من أشد المعجبين بجرأتها"

الشركة العربية تضيف 8 شاشات عرض جديدة بأحد المولات بأكتوبر

الممثلة الأمريكية ديان كيتون وفاة ديان كيتون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي وترامب يترأسان قمة شرم الشيخ بمشاركة قادة أكثر من 20 دولة- (تفاصيل)
"الري" تكشف كيفية مواجهة التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي