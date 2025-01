بالصور- إميلي شاه مع خطيبها مينا مسعود يروجان لفيلمه الجديد "Wish You Were Here" قبل عرضه بالسينمات

مينا مسعود مع خطيبته إميلي شاه يروجان لفيلمه "Wish You Were Here" استعدادًا

كتب- مروان الطيب:

تواصل الممثلة الهندية، إميلي شاه الترويج لفيلم خطيبها النجم الكندي، مينا مسعود بعنوان "Wish You Were Here" المقرر عرضه بالسينمات غدًا الجمعة.

وكشفت إميلي شاه عن دعم خطيبها مينا مسعود بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم في مدينة نيويورك الأمريكية، ونشرت صور لهما عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "موعد غرامي من العرض الخاص لفيلم أتمنى لو كنت هنا، فخورة بك للغاية مينا مسعود، ولا أستطيع الانتظار حتى يشاهد الجمهور هذا الفيلم، مبروك لكل طاقم العمل على هذا المشروع يا لها من قصة جميلة".

تدور أحداث فيلم "Wish You Were Here" في إطار رومانسي، حول امرأة تعيش قصة حب مع رجل تكتشف انه مصاب بمرض العضال، لتقرر مساعدته في قضاء أيامه الأخيرة في عيش الحياة على أكمل وجه، ويشارك ببطولة الفيلم كل من إزابيل فورمن، جابي كونو، جيمي فايلز، كيلسي جرامر، جينيفر جراي، إخراج الممثلة الأمريكية، جوليا ستايلز في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

وتعاقد "مينا مسعود" خلال الفترة الماضية على عدد من الأعمال السينمائية والمقرر طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة أبرزها الفيلم المصري "في عز الضهر" ويشاركه البطولة الفنانة إيمان العاصي، الفنان محمود حجازي، الفنانة ميرنا نور الدين، تأليف كريم سرور، إخراج مرقس عادل.

يذكر أن، مينا مسعود ينتظر بدء تصوير الجزء الثاني لفيلم "Aladdin" وهو النسخة الواقعية التي قدمها عام 2019 وكان تعاونه الأول مع شركة "ديزني" بطولة النجم الأمريكي ويل سميث وحقق إيرادات عالمية بلغت مليار و54 مليون دولار من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 183 مليون.

