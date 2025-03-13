كوميديانة أمريكا هاجرت إلى إيرلندا وترامب يسخر منها.. من هي روزي أودونيل؟

كتب-مصطفى حمزة:

فوجىء رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بسؤاله عن الممثلة الأمريكية روزي أودونيل، ولماذا سمح لها بدخول بلاده؟.

رئيس الوزراء الإيرلندي، فوجىء في اللقاء بسؤاله من أحد المراسلين الصحفيين، لماذا تسمح لروزي أودونيل، بالانتقال إلى إيرلندا، إنها ستخفض مستوى السعادة لديكم؟، ومن جهته وجه الرئيس الأمريكي ترامب، الشكر إلى المراسل على السؤال.

ووجه "ترامب"سؤاله إلى رئيس الوزراء الأيرلندي، وقال له هل تعلم أن لديكم روزي أودونيل؟، وتابع من الأفضل لك أن لا تعرف من هي؟.

من هي روزي؟

- عمرها 62 عاما، ونالت الشهرة في الولايات المتحدة من خلال تقديمها برنامج "روزي أودونيل شو" وبرنامج "ذا فيو".

- فازت من قبل بجائزة إيمي.

- أعلنت الممثلة الشهيرة بأدوارها الكوميدية روزي أودونيل، أنها هاجرت إلى أيرلندا بسبب الوضع السياسي في الولايات المتحدة، بعد تولي ترامب الرئاسة.

- وعبر صفحتها في منصة "تيك توك" ، قالت : "رغم أنني لم أكن أتوقع أبداً أن أنتقل للعيش في دولة أخرى، فإن هذا هو ما قررت أنه الأفضل بالنسبة لي ولابني" البالغ من العمر 12 عاماً".

- وأضافت أنها شعرت بالأسى بسبب المناخ السياسي في الولايات المتحدة، وإنها انتقلت إلى أيرلندا يوم 15 يناير الماضي، قبل أيام قليلة من تنصيب ترامب رئيساً للمرة الثانية.

- عام 2006، وجهت روزي، انتقادات إلى ترامب علنًا، متهمة إياه باستغلال فضيحة شرب الكحول تحت السن القانوني، التي تورطت فيها ملكة جمال الولايات المتحدة آنذاك تارا كونر، للترويج لمسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة.

- ووصفت أودونيل ترامب بـ"بائع الزيت" في إشارة إلى شخص يروج لمنتجات مشكوك في جودتها. كما شككت في أخلاقياته مستشهدة بفضائحه الزوجية.

- من جانبه، رد ترامب بعبارات قاسية، واصفًا أودونيل بأنها "سمينة" و"امرأة خارجة عن السيطرة"، وهدد بمقاضاتها.





ترامب يسخر من روزي فى لقاء رئيس وزراء ايرلندا

هجوم روزي على ترامب