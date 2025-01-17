"السينما فقدت قليلًا من سحرها".. أنطونيو بانديراس ينعى الراحل ديفيد لينش

وفاة المخرج العالمي ديفيد لينش عن عمر ناهز 78 عامًا بعد صراع مع المرض

كتب- مروان الطيب:

نعى النجم الإسباني العالمي، أنطونيو بانديراس، المخرج والكاتب الأمريكي، ديفيد لينش الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات القليلة الماضية، عن عمر ناهز 78 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشر بانديراس صورة أرشيفية للمخرج الراحل، ديفيد لينش عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، وكتب: "فقدت السينما اليوم قليلًا من سحرها، وأصبحت أشبه بالحلم بعد وفاة ديفيد لينش، أرقد في سلام يا مايسترو".

وقامت عائلة المخرج، ديفيد لينش، بالإعلان عن خبر رحيله عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وكتبت: "ببالغ الأسف نعلن نحن وعائلته وفاة الرجل والفنان ديفيد لينش، ونحن نقدر بعض الخصوصية في هذا الوقت، هناك فجوة كبيرة في العالم الآن لأنه لم يعد معنا، إنه يوم جميل مع أشعة الشمس الذهبية والسماء الزرقاء على طول الطريق".

قدم المخرج الراحل، ديفيد لينش قرابة الـ 108 فيلم سينمائي، كان بدايتها بفيلم الفانتازيا "Eraserhead" عام 1977، ليعلن عن نفسها أحد أكثر المخرجين الواعدين في هوليوود بهذه الفترة، ليقدم بعدها فيلم الدراما "The Elephant Man" عام 1980 الذي رشح لـ 8 جوائز أوسكار، مرورًا بالعديد من الأعمال الهامة التي أكد خلالها كونه مخرج من طراز رفيع منها فيلم الخيال العلمي "Dune" عام 1984، وفيلم الدراما "Blue Velvet" عام 1986.

يذكر أن، أنطونيو بانديراس يشارك بفيلم الجريمة والتشويق "The Monster of Florence"، وتدور أحداثه حول عدد من جرائم القتل التي ارتكبت بين عامي 1968 و1985 في فلورنسا وما حولها بإيطاليا، ومن المقرر عرض الفيلم خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

"حالته الصحية خطيرة".. تامر عبدالمنعم يطلب الدعاء لوالده

كارينا كابور تطمئن الجمهور على حالة زوجها سيف علي خان بعد تعرضه لـ 6 طعنات