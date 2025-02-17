مو إسماعيل يتحدث عن تجربته في السينما الهندية وأحدث أفلامه "Daveed"

كتبت- منى الموجي:

عبر الممثل المصري مو إسماعيل عن سعادته بالمشاركة في الفيلم الهندي DAVEED، وبالنجاح السريع الذي حققه، مشيرا إلى أنه يتحدث عن النضال والمرونة والقتال الذي يواجهه الإنسان في الحياة.

وتابع مو في بيان صحفي "فيلم DAVEED كان أحد أكثر التجارب كثافة ومكافأة في حياتي المهنية، وذلك بفضل البراعة الفنية وتصميم القتال الجذاب والسيناريو المشحون عاطفيًا، ولذلك يُشاد بفيلم DAVEED باعتباره لحظة بارزة في سينما الحركة الهندية، كما أن رؤية الجمهور يتواصل مع القصة على هذا المستوى العميق - الشعور بكل ضربة، وكل لحظة من الانتصار - هو ما يجعل السينما قوية ".

وتحدث إسماعيل عمن كانوا سببا في هذا النجاح قائلا "مخرج الفيلم جوفيند فيشنو جلب طاقة لا مثيل لها ورؤية جديدة للدراما الرياضية لم أراها من قبل، وأيضا مدير التصوير السينمائي سالو ك. توماس فهو يلتقط كل لحظة بقوة سينمائية خام، أما السيناريست ديبو براديب فلقد ابتكر سردًا مشوقًا يوازن بين الحركة عالية المخاطر والعاطفة الإنسانية العميقة، وذلك بفضل عبقريتهم الفنية، وتصميم مشاهد قتالية مثيرة، وسيناريو مشحون عاطفياً، يُنظر إلى فيلم DAVEED باعتباره لحظة بارزة في سينما الحركة الهندية".

وتمكن فيلم Daveed: The Story of a fighter من تحقيق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر بجنوب الهند وتحديدا ولاية كيرالا، إذ رفع شباك التذاكر في أكثر من 300 دار عرض لافتة كامل العدد، بالإضافة إلى جمهور مومباي حيدر آباد والعاصمة، ويشارك في بطولته الممثل المصري مو إسماعيل في أولى تجاربه في سينما الجنوب الهندية، ليكون أول مصري أيضا يشارك في تلك الصناعة، وحصد العديد من ردود الفعل الإيجابية على دوره من النقاد والجمهور الذين رحبوا به خلال الجولات التي يقوم بها فريق عمل الفيلم في عدد من المدن بالولاية، والذي أكد أن فيلم الدراما الرياضية "Daveed" أحدث ضجة كبيرة في صناعة السينما الهندية، ووضع معايير جديدة للدراما الرياضية في السينما الهندية.

وبلغ تصنيف الفيلم على موقع بيانات السينما العالمية IMDB 9.1 وذلك مع تدفق مراجعات الجمهور والنقاد، الذين أكدوا على أنه أحد أكثر الأفلام إثارة التي تم مشاهدتها منذ سنوات، وجعل السينما المالايالامية ترفع سقف التوقعات إلى أعلى، وأن أداء فريق العمل بأكمله مذهل، وأنه ليس مجرد فيلم ملاكمة بل هو حالة مختلفة، كما أكدوا أن مو إسماعيل وأنتوني فارجيزي قدما بعضًا من أكثر مشاهد القتال أصالة التي يمكن رؤيتها على الإطلاق وتم تشبيهه بالأدرينالين النقي، بينما أكد عدد آخر أن مو جلب جاذبية دولية للفيلم، ويمزج بسلاسة بين الحركة عالية التأثير والعمق العاطفي.

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق المستمر، ويجسد الصراع بين المقاتلين من خلال مشاهد حركة مصممة بعناية فائقة، تنطوي على تركيز شديد على التفاصيل الدقيقة في كل مواجهة، كل حركة، كل ضربة، تصبح نوعًا من الفنون التي تجذب الأنظار، لتتكامل مع حبكة درامية مليئة بالتوتر والانفعالات، يقدم Daveed صورة عميقة لعالم المقاتلين، إذ يندمج الصراع الشخصي مع التحدي البدني في مواجهة لا يمكن التنبؤ بتفاصيلها.

ويضم الفيلم مجموعة من الممثلين الهنود، وهم: أنتوني فارجيز بيبي، وكيتشو تيليس، وجيس كوكو، وليجومول خوسيه، وفيجايارا جهافان، وسايجو كوروب وغيرهم.