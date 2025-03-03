فيلم "ANORA" يخطف 5 جوائز أوسكار

كتب- مصطفى حمزة:

نال فيلم "Anora" خمس من جوائز الأوسكار في دورتها الـ 97، والتي تم إعلانها أمس الإثنين

أكاديمية الفنون وعلوم الصورة المتحركة الأمريكية، أعلنت مساء أمس، عن حصد "Anor" جوائز أفضل فيلم، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل مونتاج، وأفضل ممثلة، ونالتها مايكي ماديسون، وحصد شون بيكر، جائزة أفضل مخرج،

ونال الفيلم الوثائقي الفيلم الفلسطيني "لا أرض أخرى -no other land"، جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي.

أفضل فيلم: "Anora" لـ شون بيكر.

أفضل ممثلة: مايكي ماديسون عن دورها فيلم "Anora".

أفضل إخراج: شون بيكر عن فيلمه "Anora".

أفضل ممثل: أدريان برودي عن دوره في فيلم "The Brutalist".

أفضل موسيقى تصويرية أصلية: فيلم "The Brutalist".

أفضل فيلم روائي عالمي (أجبني): الفيلم البرازيلي "I'm Still Here".

أفضل تصوير سينمائي: فيلم "The Brutalist".

أفضل مؤثرات صوتية: فيلم الخيال العلمي الضخم "Dune: Part Two".

أفضل مؤثرات بصرية: فيلم الخيال العلمي الضخم ."Dune: Part Two"

أفضل فيلم وثائقي: :No Other Land" لا أرض أخرى" فيلم وثائقي لمخرجَيْن فلسطينيين وإسرائيليَيْن.

أفضل أغنية أصلية: أغنية "El Mal" من فيلم "Emilia Pérez".

أفضل ممثلة مساعدة: زوي سالدانا عن دوها بفيلم "Emilia Pérez".

أفضل مونتاج: فيلم "Anora".

أفضل ماكياج وتصفيف شعر: فيلم "The Substance".

أفضل سيناريو مقتبس: فيلم "Conclave.

أفضل سيناريو أصلي: فيلم "Anora".

أفضل ممثل مساعد: كيران كولكين عن دوره بفيلم "A Real Pain".

أفضل فيلم رسوم متحركة: الفيلم الليتواني "Flow".

أفضل تصميم أزياء: بول تازويل عن فيلم "Wicked".