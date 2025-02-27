بعد وفاته الغامضة.. معلومات عن جين هاكمان نجم الأوسكار

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر النجم الأمريكي الراحل جين هاكمان، قوائم مواقع التواصل، وموقع البحث جوجل، عقب العثور عليه متوفيا هو وزوجته عازفة البيانو بيتسي أراكاوا، في منزلهم في نيو مكسيكو.

- النجم الراحل جين هاكمان، يعد من أبرز نجوم السينما الأمريكية، منذ الستينات، وحتى إعلانه الإعتزال عام 2004، والتفرغ لكتابة الروايات.

- ونال الراحل شهرته من خلال أفلام التشويق والغموض والإثارة، وسطع نجمه في الستينات، عقب ترشيحه لنيل جائزة أفضل مساعد، عن دوره في الفيلم الشهير "بوني وكلايد-Bonnie and clyde".

- في السبعينات، حصل الراحل، على جائزة أوسكار أفضل ممثل، عقب تقديمه شخصية المحقق "باباي دويل -Popeye Doyle"، في فيلم "الوسيط الفرنسي-The French Connection".

- شارك هاكمان، مع النجم آل باتشينو، في بطولة فيلم "الفزاعة -Scarecrow"، وقدم أيضا مع النجوم روبرت دوفال، وهاريسون فورد، من إخراج المخرج فرانسيس فورد كوبولا، الفيلم الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي "الغموض المحادثة -The Conversation".

- لعب النجم الراحل، شخصية "ليكس لوثر"، في 3 من سلسلة أفلام "سوبرمان".

- وحصل هاكمان، للمرة الثانية على جائزة أوسكار أفضل ممثل، بعد مشاركته في فيلم من إخراج النجم كلينت استود، وهو "غير المسامح-Unforgiven".

- شارك الراحل، في بطولة أفلام عديدة، مع أبرز نجوم السينما الأمركية، ومنها "الشراكة -The Firm" مع توم كروز، و"المد القرمزي -Crimson Tide" مع دينزل واشنطن، و الفيلم الكوميدي "القفص-The Birdcage"،مع روبن ويليامز.

- قدم هاكمان مع الفنان ويل سميث، فيلم "عدو الأمة -Enemy of the State". الذي حقق إيرادات بلغت حوالي 250 مليون دولار.

- عام 2001، قدم هاكمان، أخر افلامه "خلف خطوط العدو-Behind Enemy Lines" مع أوين ويلسون. وفيلم الكوميديا "عائلة شجرة الميلاد-The Royal Tenenbaums".

- أعلن الراحل جين هاكمان إعتزاله عام 2004 .