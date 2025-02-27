وفاة الممثل الأمريكي جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا

كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي جين هاكمان، الحائز على جائزتي أوسكار، وزوجته بيتسي أراكاوا، إذ عُثر على جثمانهما فجر يوم الخميس، بولاية نيو مكسيكو.

وأكدت الشرطة بحسب مجلة "فارايتي" الأميركية، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حين لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة رسميًا بعد، كان هاكمان يبلغ 95 عاماً، بينما كانت زوجته تبلغ 63 عاماً.

ولد جين هاكمان عام 1930، وظل لعقود أحد أعمدة السينما العالمية، بفضل أدائه المتميز، وتنوع أدواره، حفر اسمه في تاريخ السينما عبر أفلام خالدة مثل The French Connection، الذي منحه أوسكار أفضل ممثل عام 1971، وUnforgiven، الذي أكسبه أوسكار أفضل ممثل مساعد عام 1993.

اقرأ أيضًا:

بسبب حالته الصحية.. ريكو يتصدر تريند "جوجل"

وفاة ميشيل تراختنبرج بطلة مسلسل Gossip Girl عن عمر ناهز 39 عامًا

في ذكرى ميلادها.. نيكول سابا توجه رسالة رثاء لوالدة زوجها

أحدث ظهور لـ هند صبري مع ابنتها الكبرى والجمهور يعلق (صو