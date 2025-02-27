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وفاة الممثل الأمريكي جين هاكمان وزوجته بيتسي أراكاوا

12:30 م الخميس 27 فبراير 2025

الممثل الأمريكي جين هاكمان

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كتبت- سهيلة أسامة:

رحل عن عالمنا الممثل الأمريكي جين هاكمان، الحائز على جائزتي أوسكار، وزوجته بيتسي أراكاوا، إذ عُثر على جثمانهما فجر يوم الخميس، بولاية نيو مكسيكو.

وأكدت الشرطة بحسب مجلة "فارايتي" الأميركية، مشيرة إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حين لم يتم الإعلان عن سبب الوفاة رسميًا بعد، كان هاكمان يبلغ 95 عاماً، بينما كانت زوجته تبلغ 63 عاماً.

ولد جين هاكمان عام 1930، وظل لعقود أحد أعمدة السينما العالمية، بفضل أدائه المتميز، وتنوع أدواره، حفر اسمه في تاريخ السينما عبر أفلام خالدة مثل The French Connection، الذي منحه أوسكار أفضل ممثل عام 1971، وUnforgiven، الذي أكسبه أوسكار أفضل ممثل مساعد عام 1993.

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الممثل الأمريكي جين هاكمان بيتسي أراكاوا وفاة جين هاكمان
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