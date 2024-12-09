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بالصور| برندان فريزر يلتقي جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي ويخضع لجلسة تصوير

12:50 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    برندان فريزر
  • عرض 7 صورة
    برندان فريزر
  • عرض 7 صورة
    برندان فريزر وريا أبي راشد
  • عرض 7 صورة
    الفنان برندان فريزر
  • عرض 7 صورة
    النجم العالمي برندان فريزر
  • عرض 7 صورة
    ريا أبي راشد تقدم جلسة برندان فريزر
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جدة- منى الموجي:

أدارت الإعلامية ريا أبي راشد جلسة حوارية مع النجم العالمي برندان فريزر، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وشارك برندان حضور الجلسة كواليس مسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من ثلاثين عاما، وأهم المحطات في مشواره. كما خضع لجلسة تصوير على هامش فعاليات المهرجان.

وقدم النجم الكبير خلال مشواره العديد من الأعمال الفنية التي منحته مكانة متميزة لدي الجمهور والنقاد على حد سواء، وتألق في العديد من المشاريع التليفزيونية والسينمائية. حصل على جائزة الأوسكار عن أدائه في فيلم "the whale" لـ دارين أرنوفسكي.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، انطلقت فعالياته مساء يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر، وشهد تكريم النجمة منى زكي، والنجمة إيميلي بلانت والفنان عامر خان، وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي المملكة العربية السعودية برندان فريزر
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