باراك أوباما يكشف عن قائمة الأفلام المفضلة له في 2024

كتب- مروان الطيب:

كشف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق، باراك أوباما، عن الأعمال السينمائية المفضلة بالنسبة له، التي تم عرضها طوال عام 2024.

ونشر أوباما قائمة أفلامه المفضلة لهذا العام، التي تميزت بتنوعها ما بين الدراما والخيال العلمي، والسيرة الذاتية، وعلق: "إليكم بعض الأفلام التي ارشحها بعد مشاهدتي لها هذا العام".

ودائمًا ما يحرص الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما مشاركة متابعيه كواليس حياته اليومية، سواء بمفرده أو مع زوجته ميشيل أوباما أو بناته، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقى رواجًا كبيرًا بين رواد "السوشيال ميديا".

وإلى جانب كونه كان رئيسًا سابقًا للولايات المتحدة الأمريكية، شارك باراك أوباما في العملية الإنتاجية لعدد كبير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية أبرزها فيلم الدراما "Becoming" عام 2020، ومسلسل "We the People" عام 2021، وفيلم السيرة الذاتية "Rustin"، وكان آخرها مشاركته كمنتج منفذ بالمسلسل الوثائقي "Starting 5" الذي تم عرضه مطلع شهر أكتوبر الماضي.

يذكر أن، باراك أوباما يشارك كمنتج منفذ لعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما والخيال العلمي "Exit West" بطولة الممثل الإنجليزي ريز أحمد.

